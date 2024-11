Meteo Capaccio Paestum, le previsioni per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Capaccio Paestum si prevede una giornata caratterizzata da pioggia leggera e temperature che si manterranno su valori moderati. Le previsioni meteo indicano un incremento della copertura nuvolosa durante la notte, con piogge intermittenti che continueranno anche durante la mattina. Nel corso della giornata, le temperature varieranno tra +11,5°C e +15,7°C, mentre l’umidità si attesterà intorno all’85-90%. I venti saranno prevalentemente da sud-ovest, con intensità che raggiungeranno i 25,5 km/h.

Durante la notte, a partire dalle ore 00:00, Capaccio Paestum sarà avvolta da una leggera pioggia, con una temperatura di circa +11,5°C e una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 42%. Le precipitazioni saranno deboli, con un accumulo di circa 0,16 mm. La situazione rimarrà sostanzialmente invariata fino alle prime ore del mattino, quando la temperatura salirà leggermente, raggiungendo +12°C.

Nella mattina, a partire dalle ore 06:00, le condizioni meteo continueranno a essere caratterizzate da pioggia leggera. La temperatura si stabilizzerà intorno ai +11,6°C, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta, attorno al 75%. Le piogge si intensificheranno leggermente, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,28 mm entro le ore 12:00. La probabilità di precipitazioni sarà alta, rendendo consigliabile l’uso di un ombrello.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un proseguimento della pioggia, con temperature che scenderanno fino a +14,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 45%, mentre i venti continueranno a soffiare da ovest-sudovest, con raffiche che potranno raggiungere i 25,5 km/h. Le piogge saranno leggere ma costanti, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0,19 mm.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +12,3°C. La pioggia continuerà a cadere, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,63 mm entro le ore 22:00. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’86%, e la copertura nuvolosa si manterrà costante.

In conclusione, le previsioni meteo per Capaccio Paestum indicano una giornata di Martedì 19 Novembre all’insegna della pioggia leggera e di temperature moderate. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature, che potrebbero portare a un clima più secco e gradevole. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Capaccio Paestum

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +11.7° perc. +11.2° 0.17 mm 5.8 SSE max 6.7 Scirocco 88 % 1015 hPa 4 pioggia leggera +11.9° perc. +11.4° 0.28 mm 4.7 SSE max 6.1 Scirocco 88 % 1015 hPa 7 nubi sparse +12.5° perc. +12.1° prob. 35 % 5.4 S max 10.5 Ostro 87 % 1015 hPa 10 pioggia leggera +15.5° perc. +14.9° 0.28 mm 13.9 OSO max 20.6 Libeccio 69 % 1016 hPa 13 pioggia leggera +15.1° perc. +14.4° 0.19 mm 15.5 OSO max 21.5 Libeccio 70 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +13.1° perc. +12.5° 0.15 mm 12.9 OSO max 23.6 Libeccio 77 % 1014 hPa 19 pioggia leggera +12.5° perc. +12° 0.49 mm 12.5 OSO max 22.6 Libeccio 85 % 1015 hPa 22 pioggia leggera +12.4° perc. +12° 0.63 mm 10.7 SO max 22.6 Libeccio 87 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:37

