Meteo Capaccio Paestum, le previsioni per domani martedì 5 novembre

Martedì 5 Novembre a Capaccio Paestum si prevede una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che evolverà verso condizioni di maggiore copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con un picco massimo di circa 18,7°C nel tardo mattino. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 8,3 km/h. L’umidità si attesterà su valori piuttosto elevati, raggiungendo il 83% in serata, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1024 hPa.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo sereno e temperature che oscilleranno tra i 10°C e i 10,7°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, con percentuali che non supereranno il 8%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da est, con intensità di brezza leggera. L’umidità si manterrà attorno al 72%, garantendo un clima fresco e piacevole.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, favorendo un rapido innalzamento delle temperature, che raggiungeranno i 18,7°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa continuerà a essere assente, con valori pari a 0%. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendosi sotto i 10 km/h, rendendo l’atmosfera particolarmente tranquilla.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento graduale delle condizioni meteo. Le nuvole inizieranno a fare la loro comparsa, con una copertura che arriverà fino al 35% entro le 17:00. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 12,6°C. La velocità del vento rimarrà bassa, con una leggera brezza proveniente da nord-est.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con cielo completamente coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 11°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 83%. La velocità del vento continuerà a essere leggera, con raffiche che non supereranno i 7,5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Capaccio Paestum indicano un inizio di giornata sereno, seguito da un progressivo aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori miti e una possibile intensificazione della copertura nuvolosa. Gli amanti del clima fresco e delle passeggiate all’aria aperta potranno approfittare di questa giornata, prima dell’arrivo di condizioni meteorologiche più variabili.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Capaccio Paestum

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.5° perc. +9.5° Assenti 7.7 E max 6.9 Levante 72 % 1024 hPa 4 cielo sereno +10° perc. +9° Assenti 8.1 E max 8.1 Levante 73 % 1024 hPa 7 cielo sereno +12.6° perc. +11.5° Assenti 5.4 E max 6.4 Levante 62 % 1025 hPa 10 cielo sereno +18.4° perc. +17.4° Assenti 5.7 OSO max 3.7 Libeccio 46 % 1025 hPa 13 cielo sereno +18.5° perc. +17.7° Assenti 7.8 O max 5.1 Ponente 50 % 1023 hPa 16 poche nuvole +13.4° perc. +12.8° Assenti 3.2 O max 3.4 Ponente 78 % 1024 hPa 19 cielo coperto +11.8° perc. +11.2° Assenti 7.1 E max 6.7 Levante 83 % 1024 hPa 22 cielo coperto +11.3° perc. +10.4° Assenti 7.5 ENE max 6.8 Grecale 74 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 16:49

