Meteo Capaccio Paestum, le previsioni per domani mercoledì 13 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Capaccio Paestum indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse e temperature relativamente miti. Durante la notte, la pioggia leggera continuerà a interessare la zona, mentre al mattino si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermano la persistenza delle precipitazioni, che si intensificheranno nella serata.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una temperatura che si attesterà intorno ai 9,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 99%, con una velocità del vento di circa 11,7 km/h proveniente da Nord Est. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di circa 0,37 mm. L’umidità si manterrà alta, attorno al 73%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1019 hPa.

Durante la mattina, le condizioni non miglioreranno, con cielo coperto e temperature che varieranno tra 9,9°C e 11,3°C. La pioggia leggera continuerà a cadere, con accumuli che raggiungeranno i 0,26 mm entro le ore 11:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 9,7 km/h, contribuendo a un clima umido e fresco. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 74%.

Nel pomeriggio, la situazione rimarrà invariata, con temperature che si attesteranno intorno ai 11,9°C. Le precipitazioni continueranno a essere leggere, con accumuli che si aggireranno tra 0,19 mm e 0,27 mm. La copertura nuvolosa sarà totale, e la velocità del vento si ridurrà a circa 6,8 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno all’83%.

La sera porterà un ulteriore aumento delle precipitazioni, con pioggia leggera che si trasformerà in pioggia moderata. Le temperature si manterranno intorno ai 11,6°C, mentre la velocità del vento scenderà a 4,2 km/h. L’umidità raggiungerà il 90%, creando un’atmosfera decisamente umida e fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Capaccio Paestum indicano un proseguimento di condizioni instabili, con piogge che continueranno a interessare la zona anche nei giorni successivi. Si prevede un lieve miglioramento solo nel fine settimana, quando le precipitazioni dovrebbero attenuarsi, permettendo un parziale ritorno del sole. Tuttavia, per il momento, è consigliabile prepararsi a una giornata di pioggia e a temperature fresche.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Capaccio Paestum

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +9.3° perc. +7.4° 0.37 mm 12.3 NE max 20.5 Grecale 78 % 1019 hPa 4 cielo coperto +9.4° perc. +7.4° prob. 73 % 13.5 ENE max 22.2 Grecale 79 % 1019 hPa 7 cielo coperto +9.9° perc. +8.1° prob. 39 % 12.9 ENE max 21 Grecale 76 % 1020 hPa 10 cielo coperto +11.2° perc. +10.3° prob. 35 % 10.8 ENE max 18.7 Grecale 72 % 1020 hPa 13 pioggia leggera +11.4° perc. +10.6° 0.19 mm 9 ENE max 17.5 Grecale 77 % 1019 hPa 16 pioggia leggera +11.1° perc. +10.5° 0.19 mm 9.3 ENE max 16.6 Grecale 83 % 1018 hPa 19 pioggia leggera +11.2° perc. +10.5° 0.18 mm 8.7 E max 15.9 Levante 85 % 1018 hPa 22 pioggia moderata +11.6° perc. +11.2° 1.07 mm 4.2 E max 15.6 Levante 89 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:41

