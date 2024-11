Meteo Capaccio Paestum, le previsioni per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a Capaccio Paestum indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, la copertura nuvolosa sarà molto alta, con percentuali che raggiungeranno il 99%. Le temperature si attesteranno intorno ai 12°C, mentre la percezione termica sarà leggermente inferiore, intorno ai 11°C. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Est, con velocità che varieranno tra 7 e 9 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con una temperatura che salirà fino a 16°C intorno alle 8:00. La temperatura percepita si attesterà sui 15°C. I venti si manterranno leggeri, con una velocità che non supererà i 10 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra il 56% e il 66%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 19°C intorno alle 12:00. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 100%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 69%.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a calare, scendendo fino a 12°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con nubi sparse che inizieranno a comparire verso le 22:00. Anche in questo caso, i venti saranno leggeri, mantenendosi intorno agli 8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 71%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Capaccio Paestum indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità potrebbe rendere l’aria più pesante. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un ambiente favorevole, mentre chi cerca il sole potrebbe dover attendere giorni migliori.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Capaccio Paestum

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12° perc. +11.1° prob. 21 % 8.2 ENE max 9.1 Grecale 73 % 1027 hPa 4 cielo coperto +12.2° perc. +11.3° prob. 21 % 7.9 ENE max 9.4 Grecale 72 % 1026 hPa 7 cielo coperto +13.6° perc. +12.8° prob. 18 % 6.5 E max 9.5 Levante 66 % 1027 hPa 10 cielo coperto +19° perc. +18.1° prob. 17 % 0.7 SO max 3.2 Libeccio 47 % 1026 hPa 13 cielo coperto +18.6° perc. +17.8° Assenti 6.6 OSO max 5.7 Libeccio 50 % 1025 hPa 16 cielo coperto +14.5° perc. +13.8° Assenti 1.4 O max 2.3 Ponente 69 % 1025 hPa 19 cielo coperto +12.8° perc. +12° Assenti 7.5 ENE max 6.9 Grecale 69 % 1026 hPa 22 nubi sparse +11.7° perc. +10.7° Assenti 8.6 ENE max 9.6 Grecale 69 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 16:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.