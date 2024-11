Meteo Capannori, le previsioni per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Capannori indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che varieranno nel corso della giornata. Durante la notte, si assisterà a un cielo coperto, mentre dalla mattina in poi si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo diradamento delle nuvole. Le temperature si manterranno su valori freschi, con una minima di circa 6°C e una massima che raggiungerà i 13,8°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 16,7 km/h.

Nella notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura di circa 7,5°C. Con il passare delle ore, il cielo diventerà completamente coperto e la temperatura salirà leggermente, raggiungendo 8,1°C alle 04:00. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%, e il vento soffierà da Nord-Est con una velocità di circa 7 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle 09:00, quando inizierà a schiarirsi. Le temperature si attesteranno tra 8,2°C e 11,9°C, con un’umidità che scenderà gradualmente. A partire dalle 12:00, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che raggiungerà i 13,8°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con velocità del vento che varieranno tra 6,8 km/h e 9 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con un cielo sereno e temperature che si manterranno attorno ai 11°C. L’umidità continuerà a scendere, raggiungendo valori intorno al 63%. Le temperature percepite saranno più basse, con punte di 10°C. Il vento, sempre da Nord-Est, si presenterà con intensità leggera.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 6°C. Il cielo rimarrà sereno e l’umidità si stabilizzerà attorno al 70%. Le condizioni di calma atmosferica continueranno, con venti leggeri che non supereranno i 8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giovedì 14 Novembre a Capannori evidenziano una giornata di transizione, con un miglioramento delle condizioni meteo rispetto alla notte. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori freschi e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre è consigliabile prestare attenzione alle temperature più basse durante le ore serali.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Capannori

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +7.8° perc. +6.7° Assenti 6.9 NE max 9.4 Grecale 70 % 1019 hPa 5 cielo coperto +8.3° perc. +7.3° prob. 1 % 6.8 NNE max 8.4 Grecale 76 % 1020 hPa 8 cielo coperto +10.3° perc. +9.3° Assenti 6.8 NNE max 12.1 Grecale 73 % 1020 hPa 11 nubi sparse +13.6° perc. +12.4° Assenti 7.9 NE max 13.8 Grecale 52 % 1020 hPa 14 cielo sereno +13° perc. +11.7° Assenti 8.3 ENE max 14.7 Grecale 53 % 1019 hPa 17 cielo sereno +7.5° perc. +5.8° Assenti 9 NE max 12.2 Grecale 72 % 1021 hPa 20 cielo sereno +6.3° perc. +4.8° Assenti 7.5 NNE max 8.8 Grecale 69 % 1022 hPa 23 cielo sereno +6° perc. +4.9° Assenti 6.2 NE max 7.6 Grecale 69 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 16:50

