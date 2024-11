Meteo Capoterra, le previsioni per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Capoterra indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 21,4°C nel pomeriggio. La presenza di venti leggeri, prevalentemente da est, contribuirà a rendere l’atmosfera gradevole, nonostante l’umidità si attesti su livelli piuttosto elevati.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,2°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 99%, e il vento soffierà leggermente da est a una velocità di circa 5,9 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con un’umidità che si manterrà attorno all’84%.

Nella mattina, si assisterà a un graduale miglioramento, con nubi sparse che sostituiranno il cielo coperto. Le temperature saliranno fino a 19,8°C entro le 10:00, mentre la velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9,5 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi al 69%. Tuttavia, si registrerà una leggera pioggia intorno alle 09:00, con un accumulo di 0,26 mm.

Il pomeriggio si preannuncia più soleggiato, con temperature che toccheranno i 21,4°C alle 13:00. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 77%. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 23,3 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 64%.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con temperature che scenderanno fino a 17,6°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, arrivando al 85%. I venti continueranno a soffiare da est, mantenendo una brezza leggera. L’umidità aumenterà nuovamente, attestandosi attorno all’85%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Capoterra nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una variabilità meteorologica che potrebbe portare a sporadiche piogge. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Capoterra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.7° perc. +15.5° Assenti 5.1 NE max 7.5 Grecale 85 % 1025 hPa 5 nubi sparse +15.2° perc. +15° prob. 2 % 4.8 NE max 7.4 Grecale 87 % 1025 hPa 8 nubi sparse +17.5° perc. +17.3° prob. 1 % 6.5 NE max 9.8 Grecale 78 % 1025 hPa 11 nubi sparse +20.7° perc. +20.6° prob. 4 % 11.6 ESE max 17.5 Scirocco 66 % 1025 hPa 14 nubi sparse +21.2° perc. +21.1° Assenti 15.6 ESE max 19.9 Scirocco 65 % 1023 hPa 17 nubi sparse +18.4° perc. +18.4° Assenti 13.2 ESE max 20.3 Scirocco 81 % 1024 hPa 20 cielo coperto +17.8° perc. +17.9° Assenti 12 E max 18 Levante 86 % 1024 hPa 23 nubi sparse +17.1° perc. +17.1° prob. 2 % 9.1 E max 12.7 Levante 86 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 17:14

