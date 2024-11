Meteo Capoterra, le previsioni per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Capoterra si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con una copertura nuvolosa che varierà nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature miti, con valori che si attesteranno intorno ai 20°C durante le ore centrali. La presenza di nubi sparse non comporterà precipitazioni significative, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Nella notte, le temperature si manterranno intorno ai 13°C, con un cielo sereno che favorirà un buon abbassamento della temperatura percepita, che si attesterà attorno ai 12,7°C. La velocità del vento sarà debole, proveniente principalmente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 78%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1023 hPa.

Durante la mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che copriranno il cielo per gran parte della giornata. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 20°C intorno a mezzogiorno. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, intorno ai 19°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che si aggireranno tra i 4 e i 6 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 42% entro le ore centrali.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, con una leggera diminuzione prevista verso il tardo pomeriggio. La copertura nuvolosa continuerà a essere presente, ma non si prevedono piogge. La brezza leggera proveniente da Sud contribuirà a mantenere un clima gradevole, con umidità che si attesterà intorno al 53%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 15°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante, ma non ci saranno variazioni significative nelle condizioni meteorologiche. La velocità del vento si manterrà bassa, con valori attorno ai 6 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 64%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Capoterra indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e una copertura nuvolosa che non porterà a precipitazioni. Si prevede un clima gradevole, ideale per attività all’aperto, con un leggero calo delle temperature previsto nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +12.9° perc. +12.2° Assenti 4.6 NNO max 5 Maestrale 76 % 1022 hPa 5 nubi sparse +12.7° perc. +11.9° Assenti 5.6 NO max 6 Maestrale 71 % 1022 hPa 8 nubi sparse +15.4° perc. +14.5° Assenti 3.4 ONO max 4.8 Maestrale 57 % 1023 hPa 11 nubi sparse +20° perc. +19.1° Assenti 1.5 SO max 6.8 Libeccio 42 % 1022 hPa 14 nubi sparse +20.5° perc. +19.8° Assenti 2.9 S max 7.8 Ostro 45 % 1020 hPa 17 nubi sparse +16.2° perc. +15.5° Assenti 5.6 O max 5.7 Ponente 62 % 1021 hPa 20 nubi sparse +15° perc. +14.3° Assenti 6.1 ONO max 6.6 Maestrale 64 % 1022 hPa 23 nubi sparse +14.5° perc. +13.8° Assenti 4.7 ONO max 5.5 Maestrale 67 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 17:02

