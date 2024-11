Meteo Capoterra, le previsioni per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 23 Novembre a Capoterra indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa durante le ore centrali del giorno. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 16°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 22,9 km/h. L’umidità si presenterà in valori variabili, oscillando tra il 41% e il 64%.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 10,8°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale di 1%. La brezza vivace proveniente da Ovest-Nord Ovest garantirà una sensazione di freschezza, con una temperatura percepita di circa 9,5°C. L’umidità sarà attorno al 58%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1022 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che diventerà completamente coperta entro le 07:00. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 12,9°C entro le 09:00. La velocità del vento si manterrà tra 5,1 km/h e 8,4 km/h, con direzione prevalentemente da Nord. L’umidità scenderà fino al 50% verso le 10:00.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente coperto, ma con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature massime toccheranno i 16°C alle 13:00, mantenendosi stabili fino alle 14:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varieranno tra 8,1 km/h e 9,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 45%.

La sera porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che diventerà sereno. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 12,3°C. La ventilazione si farà più leggera, con velocità che si manterranno sotto i 10 km/h. L’umidità risalirà leggermente, raggiungendo il 60%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Capoterra nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni prevalentemente serene. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità nei giorni successivi, che potrebbe portare a qualche pioggia sporadica. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questo Sabato per trascorrere del tempo all’aperto, mentre è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Capoterra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +10.3° perc. +9° Assenti 9.8 ONO max 17.1 Maestrale 61 % 1023 hPa 5 nubi sparse +9.9° perc. +8° Assenti 14 ONO max 22.7 Maestrale 64 % 1024 hPa 8 cielo coperto +11.8° perc. +10.5° Assenti 5.1 NNO max 10 Maestrale 55 % 1027 hPa 11 cielo coperto +15° perc. +13.8° Assenti 8.3 NNO max 12.6 Maestrale 46 % 1028 hPa 14 nubi sparse +16° perc. +14.8° Assenti 9.5 N max 11 Tramontana 46 % 1028 hPa 17 nubi sparse +12.6° perc. +11.4° Assenti 5.1 NNE max 6.3 Grecale 56 % 1030 hPa 20 cielo sereno +12.3° perc. +11.1° Assenti 9.8 SE max 12.1 Scirocco 59 % 1031 hPa 23 cielo sereno +12.1° perc. +11° Assenti 10.9 ESE max 14.3 Scirocco 62 % 1031 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 17:03

