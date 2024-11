Meteo Capoterra, le previsioni per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Capoterra di Venerdì 8 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di schiarita. Durante la notte, si registreranno temperature comprese tra +15,5°C e +16,8°C, con una copertura nuvolosa che varierà dal 18% al 42%. La probabilità di precipitazioni sarà presente, con piogge leggere che si intensificheranno nelle prime ore del giorno.

Nella mattina, le previsioni del tempo evidenzieranno un aumento dell’intensità delle piogge, con valori di temperatura che raggiungeranno i +20,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà molto alta, fino al 98%, e le precipitazioni si presenteranno come pioviggini, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,84mm. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 5,5km/h e i 10,7km/h, prevalentemente da sud-est.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, continuando a mostrare piogge leggere e una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 19,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, con valori che toccheranno il 99%. Anche in questo frangente, le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 0,35mm. La probabilità di pioggia si manterrà alta, attorno al 72%.

Con l’arrivo della sera, si prevede un graduale miglioramento delle condizioni meteo, con un abbassamento della copertura nuvolosa e temperature che si attesteranno intorno ai 17,6°C. Le nubi sparse sostituiranno le piogge, e la probabilità di precipitazioni scenderà al 27%. La velocità del vento sarà contenuta, con valori che non supereranno i 4,4km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Capoterra nei prossimi giorni mostrano un trend di miglioramento, con un possibile ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, specialmente per il fine settimana, quando le temperature potrebbero aumentare ulteriormente, portando a giornate più miti e soleggiate.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Capoterra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +16.2° perc. +16.2° prob. 36 % 6.7 NNE max 10 Grecale 89 % 1023 hPa 5 pioggia moderata +15.2° perc. +15.1° 1.57 mm 7.2 N max 8.8 Tramontana 92 % 1023 hPa 8 pioggia moderata +17.3° perc. +17.2° 1.07 mm 0.6 NO max 5.5 Maestrale 83 % 1024 hPa 11 pioggia leggera +20.1° perc. +20.1° 0.69 mm 10 SE max 17.4 Scirocco 72 % 1023 hPa 14 pioggia leggera +19.9° perc. +20° 0.14 mm 8.7 SE max 14.4 Scirocco 75 % 1022 hPa 17 nubi sparse +18.1° perc. +18° prob. 65 % 3.1 SSE max 5.8 Scirocco 76 % 1023 hPa 20 nubi sparse +17.6° perc. +17.4° prob. 27 % 2.8 ENE max 4.4 Grecale 77 % 1024 hPa 23 nubi sparse +16.7° perc. +16.4° prob. 16 % 4.2 N max 5.9 Tramontana 79 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 17:13

