Meteo Capoterra, le previsioni per la prossima settimana 25 – 28 Novembre

Lunedì 25 Novembre

Nella notte di Lunedì 25 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari al 3%. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,4°C, con una temperatura percepita di 13,9°C. La velocità del vento sarà di 9,9 km/h proveniente da Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 14,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1028 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature saliranno fino a 19,5°C alle 11:00. La temperatura percepita sarà di 19°C. La velocità del vento varierà tra 9,6 km/h e 15,7 km/h, sempre da Sud Est. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 57% alle 12:00. La pressione atmosferica continuerà a diminuire, attestandosi a 1024 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà ancora sereno e le temperature inizieranno a calare, passando da 19,3°C alle 13:00 a 16°C alle 16:00. La temperatura percepita si manterrà leggermente più alta, con valori che raggiungeranno i 15,5°C. La velocità del vento sarà più contenuta, oscillando tra 6,4 km/h e 11,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 72%.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a rimanere sereno. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 14,2°C alle 21:00. La temperatura percepita sarà di 13,7°C. La velocità del vento si ridurrà a 1,1 km/h, mentre l’umidità si manterrà attorno al 76%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1023 hPa.

Martedì 26 Novembre

Nella notte di Martedì 26 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai 13,4°C, con una temperatura percepita di 12,8°C. La velocità del vento sarà di 3,7 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 3,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1022 hPa.

Durante la mattina, il cielo passerà a poche nuvole con una copertura nuvolosa del 17%. Le temperature saliranno fino a 21,2°C alle 12:00. La temperatura percepita sarà di 20,6°C. La velocità del vento varierà tra 4,2 km/h e 7,1 km/h, sempre da Nord Ovest. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 43% alle 12:00. La pressione atmosferica continuerà a diminuire, attestandosi a 1020 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà con poche nuvole e le temperature si manterranno elevate, passando da 21,6°C alle 13:00 a 20,4°C alle 15:00. La temperatura percepita si manterrà leggermente più alta, con valori che raggiungeranno i 19,8°C. La velocità del vento sarà più contenuta, oscillando tra 6,4 km/h e 8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 54%.

Infine, nella sera, il cielo tornerà a essere sereno. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 15,1°C alle 21:00. La temperatura percepita sarà di 14,8°C. La velocità del vento si ridurrà a 6,4 km/h, mentre l’umidità si manterrà attorno al 82%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1022 hPa.

Mercoledì 27 Novembre

Nella notte di Mercoledì 27 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari al 5%. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,4°C, con una temperatura percepita di 14,2°C. La velocità del vento sarà di 8,4 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 9,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1021 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature saliranno fino a 19°C alle 11:00. La temperatura percepita sarà di 18,3°C. La velocità del vento varierà tra 8,4 km/h e 10 km/h, sempre da Nord Ovest. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 52% alle 11:00. La pressione atmosferica continuerà a diminuire, attestandosi a 1022 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo passerà a cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature inizieranno a calare, passando da 19,4°C alle 13:00 a 17,5°C alle 15:00. La temperatura percepita si manterrà leggermente più alta, con valori che raggiungeranno i 16,8°C. La velocità del vento sarà più sostenuta, oscillando tra 11,1 km/h e 14,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 60%.

Infine, nella sera, il cielo tornerà a essere sereno. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 12,9°C alle 19:00. La temperatura percepita sarà di 12,2°C. La velocità del vento si ridurrà a 11,2 km/h, mentre l’umidità si manterrà attorno al 75%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1024 hPa.

Giovedì 28 Novembre

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari all’8%. Le temperature si attesteranno intorno ai 11,5°C, con una temperatura percepita di 10,8°C. La velocità del vento sarà di 9,1 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 10,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1024 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature saliranno fino a 17,2°C alle 11:00. La temperatura percepita sarà di 16,3°C. La velocità del vento varierà tra 7,4 km/h e 9,5 km/h, sempre da Nord Ovest. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 48% alle 11:00. La pressione atmosferica continuerà a diminuire, attestandosi a 1025 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e le temperature si manterranno elevate, passando da 16,2°C alle 10:00 a 17,2°C alle 11:00. La temperatura percepita si manterrà leggermente più alta, con valori che raggiungeranno i 16,3°C. La velocità del vento sarà più contenuta, oscillando tra 4,9 km/h e 6,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 53%.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a rimanere sereno. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 12,5°C alle 20:00. La temperatura percepita sarà di 11,8°C. La velocità del vento si ridurrà a 10,8 km/h, mentre l’umidità si manterrà attorno al 76%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1024 hPa.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli, con un leggero calo termico previsto per Mercoledì e Giovedì. L’umidità si manterrà su livelli elevati, ma le condizioni generali saranno favorevoli per attività all’aperto. Si consiglia di approfittare delle belle giornate, soprattutto nei momenti di maggiore soleggiamento.

