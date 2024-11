Meteo Carbonia, le previsioni per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carbonia di Domenica 3 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della luminosità con poche nuvole. Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile, con temperature che si manterranno su valori piacevoli. La sera porterà un cielo sereno, ideale per una passeggiata all’aperto.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, si registreranno nubi sparse con una temperatura di 16,7°C e una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portando a condizioni di poche nuvole fino alle prime ore del mattino. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 16,8°C, con un’umidità che si attesterà intorno al 90%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con temperature che saliranno fino a 24°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità diminuirà, raggiungendo il 50%. Le previsioni del tempo indicano che il vento sarà moderato, con velocità che varieranno tra i 5 e i 10 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, ma rimarranno comunque sopra i 20°C. Il cielo si presenterà con poche nuvole, favorendo un clima ideale per attività all’aperto. La brezza leggera continuerà a mantenere l’aria fresca, mentre l’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 60%.

La sera si prevede serena, con temperature che scenderanno fino a 16°C. La calma del vento e la bassa copertura nuvolosa garantiranno una piacevole chiusura della giornata. Le condizioni di cielo sereno favoriranno anche una buona visibilità notturna.

In conclusione, le previsioni meteo per Carbonia di Domenica 3 Novembre si presenteranno favorevoli, con un clima mite e sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 15°C e i 24°C. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere delle bellezze naturali della zona.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Carbonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +16.4° perc. +16.5° Assenti 8.8 E max 10.9 Levante 92 % 1023 hPa 5 poche nuvole +16° perc. +16.1° Assenti 9.8 ENE max 11.5 Grecale 92 % 1023 hPa 8 nubi sparse +19.6° perc. +19.5° Assenti 6.6 E max 9.1 Levante 73 % 1024 hPa 11 poche nuvole +24° perc. +23.7° Assenti 5.8 SE max 7.8 Scirocco 50 % 1023 hPa 14 poche nuvole +23° perc. +22.8° Assenti 6.5 SSO max 11.2 Libeccio 55 % 1022 hPa 17 poche nuvole +18° perc. +17.9° Assenti 3 ESE max 6.8 Scirocco 76 % 1024 hPa 20 poche nuvole +17.1° perc. +16.9° Assenti 7.5 E max 7.9 Levante 77 % 1024 hPa 23 cielo sereno +16.2° perc. +15.8° Assenti 5.1 ENE max 5.4 Grecale 76 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 17:19

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.