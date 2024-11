Meteo Carbonia, le previsioni per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carbonia di Mercoledì 13 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 12,5°C e i 19,6°C, mentre il vento si presenterà con intensità leggera e proveniente principalmente da est-nord est. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e una temperatura di circa 12,5°C. La copertura nuvolosa sarà del 22%, con una leggera brezza proveniente da est-nord est. L’umidità si attesterà attorno all’88%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1017 hPa.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, raggiungendo un clima sereno con temperature che saliranno fino a 19,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori inferiori al 5%. Il vento si manterrà leggero, con velocità di circa 9 km/h. L’umidità diminuirà progressivamente, portandosi attorno al 56%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che copriranno il 53% del cielo. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 18,3°C alle 15:00. Il vento continuerà a soffiare da est, mantenendo un’intensità leggera. L’umidità si stabilizzerà attorno al 62%.

La sera porterà un ritorno a condizioni più serene, con temperature che si aggireranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 13%, e il vento rimarrà debole. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo l’80%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carbonia nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile ritorno di nuvole e temperature che si manterranno su valori miti. Giovedì e Venerdì potrebbero presentare condizioni simili, con un’alternanza di sole e nuvole, rendendo il clima gradevole per le attività all’aperto. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Carbonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +13.1° perc. +12.8° prob. 16 % 7.6 ENE max 8.1 Grecale 87 % 1017 hPa 5 nubi sparse +13° perc. +12.6° prob. 7 % 8.6 ENE max 10.8 Grecale 86 % 1017 hPa 8 cielo sereno +15.4° perc. +15° Assenti 9.6 ENE max 19.3 Grecale 77 % 1019 hPa 11 cielo sereno +18.9° perc. +18.4° Assenti 8.7 E max 11.1 Levante 59 % 1019 hPa 14 nubi sparse +19.2° perc. +18.6° Assenti 3.2 ESE max 8.5 Scirocco 57 % 1018 hPa 17 nubi sparse +15.5° perc. +15° Assenti 4.8 E max 7.8 Levante 75 % 1019 hPa 20 cielo sereno +13.7° perc. +13.2° Assenti 5.3 ENE max 5.6 Grecale 82 % 1020 hPa 23 nubi sparse +13° perc. +12.6° Assenti 4.6 ENE max 4.5 Grecale 84 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 17:11

