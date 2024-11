Meteo Carbonia, le previsioni per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carbonia di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio nuvoloso che si trasformerà in condizioni più serene nel corso della giornata. I dati meteorologici mostrano una temperatura che si attesterà intorno ai 16°C durante le ore centrali, con un abbassamento nelle ore serali. La presenza di vento moderato contribuirà a rendere l’atmosfera più fresca, mentre l’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 12°C. La copertura nuvolosa sarà minima, intorno all’1%, e il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di circa 20 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 54%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1022 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature saliranno lentamente, toccando i 15°C entro le ore centrali. Il vento continuerà a soffiare da Nord Ovest, mantenendo una velocità di circa 12 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 50%, e non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, ci sarà un parziale miglioramento, con nubi sparse che ridurranno la copertura nuvolosa al 68%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16°C, mentre il vento si attenuerà ulteriormente, scendendo a circa 11 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 48%, senza segnalazioni di pioggia.

La sera porterà un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cielo sereno e temperature che scenderanno fino a 10°C. Il vento si presenterà leggero, proveniente da Est, con velocità di circa 10 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 66%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carbonia nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e serene, con temperature che si manterranno su valori moderati. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, e il clima sarà generalmente piacevole, ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +11.8° perc. +10.4° Assenti 18.8 NO max 36 Maestrale 56 % 1023 hPa 5 nubi sparse +11.4° perc. +10.1° Assenti 13.7 NNO max 24.7 Maestrale 58 % 1024 hPa 8 cielo coperto +13.4° perc. +12.2° Assenti 13.4 NNO max 25.2 Maestrale 55 % 1026 hPa 11 cielo coperto +15.8° perc. +14.7° Assenti 11.8 NNO max 15.6 Maestrale 47 % 1028 hPa 14 nubi sparse +16° perc. +14.9° Assenti 11.1 NNO max 11.6 Maestrale 48 % 1028 hPa 17 nubi sparse +11.8° perc. +10.6° Assenti 8.5 ENE max 8.8 Grecale 63 % 1029 hPa 20 cielo sereno +10.5° perc. +9.4° Assenti 9.8 E max 10.7 Levante 66 % 1031 hPa 23 cielo sereno +10.3° perc. +9.2° Assenti 11.1 E max 12.8 Levante 68 % 1031 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 17:05

