Meteo Cardito, le previsioni per domani martedì 19 novembre

Martedì 19 Novembre a Cardito si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo instabile, con piogge diffuse che accompagneranno gli abitanti per gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 15°C durante la notte e che raggiungerà un massimo di circa 17,9°C nel pomeriggio. La presenza di nuvolosità sarà costante, con una copertura che varierà dal 30% della sera fino a punte del 82% nelle prime ore del mattino.

Durante la notte, le piogge saranno leggere, con una temperatura percepita che si attesterà intorno ai 15°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,6 km/h e i 5,5 km/h, proveniente prevalentemente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, con piogge leggere che continueranno a cadere. Le temperature si aggireranno intorno ai 15°C, con picchi fino a 17,2°C verso le ore centrali della mattinata. La copertura nuvolosa si attesterà tra il 66% e il 53%, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 21,1 km/h. Le previsioni del tempo indicano anche una probabilità di pioggia che si manterrà costante, con accumuli di pioggia leggera.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno a essere presenti, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa si manterrà tra il 61% e il 72%, mentre la velocità del vento potrebbe raggiungere i 23,3 km/h. Le precipitazioni, sebbene leggere, saranno costanti, con accumuli che potrebbero arrivare fino a 0,93 mm.

Con l’arrivo della sera, le condizioni di meteo non subiranno significative variazioni. Le piogge si faranno più intense, con un passaggio a pioggia moderata intorno alle ore 20:00. La temperatura percepita scenderà leggermente, attestandosi attorno ai 15,9°C. La copertura nuvolosa si ridurrà a circa il 30%, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno al 76%.

In conclusione, le previsioni meteo per Cardito nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. Domani, ci si aspetta un ulteriore abbassamento delle temperature e la persistenza di condizioni di instabilità atmosferica. Gli abitanti dovranno prepararsi a un clima fresco e umido, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. La situazione meteorologica richiederà attenzione, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.3° perc. +15° 0.28 mm 5.5 OSO max 7 Libeccio 81 % 1015 hPa 4 pioggia leggera +15.4° perc. +15° 0.1 mm 3.1 OSO max 4.5 Libeccio 79 % 1014 hPa 7 pioggia leggera +15.2° perc. +14.9° 0.16 mm 5.9 OSO max 11.9 Libeccio 78 % 1015 hPa 10 pioggia leggera +17.4° perc. +17° 0.5 mm 21.1 OSO max 29.5 Libeccio 69 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +17.9° perc. +17.4° 0.4 mm 23.3 OSO max 32.3 Libeccio 66 % 1013 hPa 16 pioggia leggera +16.5° perc. +16.1° 0.63 mm 18.1 OSO max 32.2 Libeccio 73 % 1013 hPa 19 pioggia leggera +16.2° perc. +15.9° 0.97 mm 18.6 OSO max 33.3 Libeccio 76 % 1014 hPa 22 pioggia leggera +16.1° perc. +15.8° 0.37 mm 16.2 OSO max 33.3 Libeccio 79 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 16:39

