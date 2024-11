Meteo Cardito, le previsioni per il weekend 15 – 17 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, il clima sarà sereno con una copertura nuvolosa del 19% e temperature intorno a +10,8°C. La velocità del vento raggiungerà 14,3 km/h da Nord Est, con una probabilità di precipitazioni del 55%, sebbene non siano previste piogge. Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e la temperatura salirà a +10,5°C. Sabato, la notte presenterà nubi sparse e temperature di +11,4°C, mentre nel pomeriggio si raggiungeranno +16,6°C. Domenica, il cielo sarà sereno al mattino, ma nel pomeriggio si prevede un aumento della copertura nuvolosa.

Venerdì 15 Novembre

Durante la notte di Venerdì 15 Novembre, si prevede un clima prevalentemente sereno con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 19%. La temperatura si attesterà intorno a +10,8°C, con una temperatura percepita di +9,8°C. La velocità del vento sarà di 14,3 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 26 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 55%, ma non si prevedono piogge. L’umidità si manterrà attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1017 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa che scenderà al 4%. La temperatura salirà a +10,5°C, con una temperatura percepita di +9,5°C. La velocità del vento si attesterà sui 14 km/h, mantenendo la direzione da Nord Est. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, solo 5%. L’umidità si ridurrà leggermente al 73% e la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1017 hPa.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere sereno, con una temperatura che raggiungerà i +16°C e una temperatura percepita di +14,7°C. La copertura nuvolosa sarà minima, solo 3%. La velocità del vento si ridurrà a 6,8 km/h, con una leggera brezza. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità si attesterà attorno al 40%. La pressione atmosferica sarà di 1018 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con una temperatura che scenderà a +13,5°C e una temperatura percepita di +12,2°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente al 5%. La velocità del vento sarà di 8,1 km/h e non si prevedono piogge. L’umidità salirà al 49% e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1020 hPa.

Sabato 16 Novembre

La notte di Sabato 16 Novembre si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 42%. La temperatura si attesterà intorno a +11,4°C, con una temperatura percepita di +10,1°C. La velocità del vento sarà di 8,2 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 13 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità si manterrà attorno al 59%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1021 hPa.

Nella mattina, il cielo si schiarirà e diventerà sereno, con una copertura nuvolosa del 0%. La temperatura salirà a +10,7°C, con una temperatura percepita di +9,4°C. La velocità del vento si attesterà sui 8,2 km/h, mantenendo la direzione da Nord Est. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità scenderà al 61%. La pressione atmosferica rimarrà stabile a 1022 hPa.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere sereno, con una temperatura che raggiungerà i +16,6°C e una temperatura percepita di +15,2°C. La copertura nuvolosa sarà assente e la velocità del vento si ridurrà a 2,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità si attesterà attorno al 37%. La pressione atmosferica sarà di 1020 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con una temperatura che scenderà a +12,5°C e una temperatura percepita di +11,2°C. La copertura nuvolosa sarà assente. La velocità del vento sarà di 3,7 km/h e non si prevedono piogge. L’umidità salirà al 53% e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1020 hPa.

Domenica 17 Novembre

La notte di Domenica 17 Novembre si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa del 0%. La temperatura si attesterà intorno a +12°C, con una temperatura percepita di +10,7°C. La velocità del vento sarà di 2,8 km/h proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 3,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità si manterrà attorno al 55%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 1%. La temperatura salirà a +12,1°C, con una temperatura percepita di +10,9°C. La velocità del vento si attesterà sui 2,4 km/h, mantenendo la direzione da Est – Nord Est. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità scenderà al 59%. La pressione atmosferica rimarrà stabile a 1018 hPa.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere sereno, con una temperatura che raggiungerà i 16,7°C e una temperatura percepita di 15,9°C. La copertura nuvolosa aumenterà al 98%. La velocità del vento sarà di 10,6 km/h e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si attesterà attorno al 57%. La pressione atmosferica sarà di 1016 hPa.

Infine, nella sera, il cielo sarà coperto con una temperatura che scenderà a 15,1°C e una temperatura percepita di 14,5°C. La copertura nuvolosa sarà del 100%. La velocità del vento sarà di 1,8 km/h e non si prevedono piogge. L’umidità salirà al 69% e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1015 hPa.

In conclusione, il fine settimana a Cardito si preannuncia con condizioni meteorologiche variabili. Venerdì e Sabato offriranno giornate prevalentemente serene e miti, ideali per attività all’aperto. Domenica, invece, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa e a temperature più fresche, con possibilità di pioggia leggera in serata. Si consiglia di prepararsi per un fine settimana all’insegna della variabilità, con momenti di sole alternati a nuvole.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.