Meteo Carini, le previsioni per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carini di Giovedì 14 Novembre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni prevalentemente serene, che si trasformeranno nel corso della giornata. La notte si presenterà con nubi sparse, mentre dalla mattina si assisterà a un miglioramento, con cieli sereni e temperature in lieve aumento. Tuttavia, nel corso del pomeriggio si registreranno cambiamenti, con l’arrivo di piogge leggere che si protrarranno fino alla sera.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 15,9°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. La copertura nuvolosa sarà variabile, oscillando tra il 59% e il 78%, e l’umidità si attesterà attorno all’83%. Le condizioni di vento saranno moderate, con velocità che varieranno tra 8,7 km/h e 12,5 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno i 16°C alle 07:00 e raggiungeranno un picco di 18,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà drasticamente, scendendo fino al 1%. L’umidità, invece, si manterrà attorno al 64%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente, con intensità che non supererà i 8,2 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento significativo. A partire dalle 18:00, si prevede l’arrivo di piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a 15,7°C. La pioggia si intensificherà durante la sera, con accumuli che potranno raggiungere i 0,33 mm. L’umidità aumenterà, attestandosi intorno all’81%, e il vento si farà più intenso, con raffiche che potranno arrivare fino a 11,3 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Carini indicano un inizio di giornata sereno, seguito da un pomeriggio e una sera caratterizzati da piogge leggere. Nei prossimi giorni, si prevede un ritorno a condizioni più stabili, con cieli sereni e temperature in aumento, rendendo il fine settimana più favorevole per attività all’aperto. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni, mentre chi è in cerca di un clima più fresco dovrà attendere ulteriori cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Carini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.9° perc. +15.6° Assenti 11.7 OSO max 14.4 Libeccio 79 % 1018 hPa 5 nubi sparse +15.7° perc. +15.4° Assenti 8.7 SO max 10.7 Libeccio 78 % 1018 hPa 8 cielo sereno +16.9° perc. +16.5° Assenti 5.8 SO max 6.8 Libeccio 72 % 1019 hPa 11 poche nuvole +18.1° perc. +17.7° Assenti 7.5 ONO max 9.5 Maestrale 65 % 1018 hPa 14 cielo sereno +18.2° perc. +17.7° prob. 6 % 6.6 ONO max 8.9 Maestrale 64 % 1016 hPa 17 cielo sereno +16.4° perc. +16° Assenti 2.3 ONO max 3.5 Maestrale 74 % 1017 hPa 20 pioggia leggera +15.7° perc. +15.4° 0.17 mm 6.7 SSO max 7.8 Libeccio 80 % 1017 hPa 23 pioggia leggera +15.5° perc. +15.3° 0.13 mm 11.3 OSO max 13.9 Libeccio 81 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.