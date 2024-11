Meteo Carini, le previsioni per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carini di Giovedì 21 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto e nubi sparse. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 17°C, accompagnate da venti sostenuti provenienti da Ovest, che raggiungeranno velocità di oltre 30 km/h. La mattina si presenterà con piogge leggere, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature percepite si attesteranno attorno ai 16°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, superando l’80%.

Nel corso del pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un lieve miglioramento, con la possibilità di schiarite e nubi sparse. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 15°C e i 17°C, mentre i venti si attenueranno, riducendo la loro intensità. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1011 hPa, suggerendo una leggera ripresa delle condizioni meteorologiche. Tuttavia, la probabilità di precipitazioni rimarrà presente, sebbene in misura ridotta.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con nubi sparse che domineranno il cielo. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 15°C. I venti continueranno a soffiare da Sud-Ovest, mantenendo una certa vivacità, ma senza raggiungere i picchi della mattina. L’umidità si manterrà alta, intorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1012 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Carini mostrano un trend di miglioramento, con la possibilità di giornate più soleggiate e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo quotidiane, poiché l’instabilità atmosferica potrebbe ancora influenzare le condizioni climatiche locali.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +17.2° perc. +17° 0.3 mm 26.6 O max 37.4 Ponente 78 % 1009 hPa 5 pioggia leggera +16.7° perc. +16.3° 0.18 mm 26.6 ONO max 36.5 Maestrale 73 % 1010 hPa 8 pioggia leggera +16.6° perc. +16.3° 0.47 mm 19.9 ONO max 24.8 Maestrale 74 % 1012 hPa 11 pioggia leggera +17.4° perc. +16.9° 0.18 mm 16.7 ONO max 20.5 Maestrale 69 % 1012 hPa 14 nubi sparse +17.4° perc. +16.9° Assenti 11.7 O max 13 Ponente 67 % 1011 hPa 17 cielo coperto +15.9° perc. +15.5° Assenti 11.1 OSO max 12.3 Libeccio 75 % 1012 hPa 20 nubi sparse +15° perc. +14.7° prob. 15 % 18.1 SSO max 23.1 Libeccio 82 % 1012 hPa 23 nubi sparse +16° perc. +15.7° prob. 17 % 21.2 SO max 33.8 Libeccio 79 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 16:50

