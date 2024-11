Meteo Carini, le previsioni per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Carini indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica, con una predominanza di nubi sparse e temperature miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, mentre nel corso della mattina si registreranno valori leggermente superiori, raggiungendo i 18,6°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche provenienti principalmente da sud.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, si osserveranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 32%. La temperatura si manterrà attorno ai 15°C, con una temperatura percepita di 14,5°C. La velocità del vento sarà di circa 8,3 km/h, creando una leggera brezza. L’umidità si attesterà attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1023 hPa.

Durante la mattina, le condizioni rimarranno simili, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Alle 08:00, la temperatura salirà a 16,4°C, con una percezione di 15,9°C. La velocità del vento si manterrà intorno ai 6,6 km/h, e l’umidità scenderà al 68%. Proseguendo verso le ore centrali della giornata, le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 18,6°C alle 12:00.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, con valori che si attesteranno intorno ai 17,8°C alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 73%, mentre la velocità del vento varierà tra i 1,8 km/h e i 4,8 km/h. L’umidità si manterrà tra il 60% e il 66%, garantendo un clima piuttosto gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 15,4°C. Le poche nuvole previste garantiranno un cielo parzialmente sereno, con una copertura nuvolosa che scenderà al 16%. La velocità del vento rimarrà contenuta, attorno agli 8 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 73%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Carini suggeriscono un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e una prevalenza di nubi sparse. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Tuttavia, si consiglia di monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni atmosferiche possono variare.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Carini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +14.8° perc. +14.3° Assenti 8 S max 7.6 Ostro 76 % 1023 hPa 5 nubi sparse +14.6° perc. +14.1° Assenti 7.6 S max 7.1 Ostro 75 % 1023 hPa 8 nubi sparse +16.4° perc. +15.9° Assenti 6.6 S max 7.1 Ostro 68 % 1024 hPa 11 nubi sparse +18.5° perc. +17.9° Assenti 3.3 SO max 6.3 Libeccio 59 % 1023 hPa 14 nubi sparse +18.4° perc. +17.9° Assenti 2 ENE max 7.6 Grecale 61 % 1023 hPa 17 nubi sparse +16.1° perc. +15.6° Assenti 4.9 SE max 7.5 Scirocco 72 % 1024 hPa 20 poche nuvole +15.7° perc. +15.2° Assenti 8.2 S max 8 Ostro 73 % 1025 hPa 23 poche nuvole +15.4° perc. +14.9° Assenti 8 S max 7.7 Ostro 73 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 16:48

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.