Meteo Carini, le previsioni per il weekend 15 – 17 Novembre

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, si prevede pioggia leggera con copertura nuvolosa tra il 19% e il 70%. Le temperature si manterranno intorno ai 15°C, con un vento moderato da Nord Ovest a 17,5 km/h. Durante la mattina, il tempo migliorerà, con nubi sparse e temperature che saliranno a 15,9°C. Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno e le temperature toccheranno i 16°C. Sabato 16 Novembre, si assisterà a un cielo sereno con temperature fresche di circa 13,6°C. Domenica 17 Novembre, il clima rimarrà sereno, con temperature che raggiungeranno i 18,7°C. Un weekend ideale per attività all’aperto.

Venerdì 15 Novembre

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa che varierà dal 19% al 70%. Le temperature si manterranno intorno ai 15°C, con una temperatura percepita di circa 15°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 11,4 km/h e 17,5 km/h, proveniente principalmente da Nord Ovest. Le precipitazioni saranno leggere, con un’intensità di 0.59 mm all’inizio della notte, che diminuirà nel corso delle ore. L’umidità si attesterà attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1017 hPa.

Durante la mattina, il tempo migliorerà progressivamente. Le nubi sparse prenderanno il posto della pioggia, con una copertura nuvolosa che scenderà al 53%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 15,9°C alle 11:00. La velocità del vento si manterrà tra 17,3 km/h e 21,7 km/h, continuando a soffiare da Nord Ovest. L’umidità si ridurrà al 60%, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa ridotta al 0%. Le temperature toccheranno il picco di 16°C alle 12:00 e rimarranno stabili fino alle 15:00. La velocità del vento diminuirà leggermente, attestandosi intorno ai 12 km/h. L’umidità continuerà a scendere, portandosi al 58%. Questo sarà il momento ideale per attività all’aperto, grazie al bel tempo e alle temperature gradevoli.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con un incremento della copertura nuvolosa fino al 54%. Le temperature si abbasseranno gradualmente, arrivando a 14,1°C alle 21:00. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, con valori intorno ai 5,7 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 64%, mentre la pressione atmosferica si manterrà sui 1021 hPa.

Sabato 16 Novembre

La notte di Sabato 16 Novembre si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 34%. Le temperature si manterranno fresche, con valori intorno ai 13,6°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 3,6 km/h e 4,8 km/h, proveniente principalmente da Nord. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno al 66%.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con un passaggio a cielo sereno. Le temperature saliranno fino a 16,8°C alle 12:00, mentre la copertura nuvolosa scenderà al 5%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 11,1 km/h. L’umidità si manterrà bassa, attorno al 57%, rendendo l’atmosfera piacevole e ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e le temperature toccheranno il massimo di 16,8°C alle 13:00. La velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 14,2 km/h, continuando a provenire da Nord Ovest. L’umidità continuerà a scendere, portandosi al 55%, mentre non si prevedono precipitazioni.

Nella sera, il cielo rimarrà sereno con una leggera copertura nuvolosa che non supererà il 10%. Le temperature si abbasseranno a circa 14,9°C alle 21:00. La velocità del vento si manterrà intorno ai 10,4 km/h, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 69%. Questo renderà la serata fresca e piacevole.

Domenica 17 Novembre

La notte di Domenica 17 Novembre si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa molto bassa, attorno al 2%. Le temperature si manterranno fresche, intorno ai 14,8°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 9,8 km/h e 10,9 km/h, proveniente da Ovest. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno al 71%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature saliranno fino a 18,7°C alle 12:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 29%. La velocità del vento si manterrà intorno ai 8,4 km/h, mentre l’umidità scenderà al 52%, rendendo l’atmosfera molto gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere sereno, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 37%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 18,4°C alle 15:00. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 6,8 km/h, mentre l’umidità si manterrà al 55%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con una leggera copertura nuvolosa. Le temperature si abbasseranno a circa 16,7°C alle 21:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 17,8 km/h, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 58%.

In conclusione, il fine settimana a Carini si preannuncia all’insegna di un clima prevalentemente sereno e temperato, con temperature che varieranno tra i 14°C e i 18°C. Le condizioni meteo saranno favorevoli per attività all’aperto, rendendo questo weekend un’ottima occasione per godere del bel tempo.

