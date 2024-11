Meteo Carpi, le previsioni per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Carpi indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 10°C. La mattina vedrà un lieve miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 15°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il clima rimarrà gradevole, con poche nuvole e una temperatura massima di circa 15,4°C. La sera porterà un ritorno di nubi sparse, con temperature che scenderanno nuovamente attorno ai 10°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa dell’81%. La temperatura si manterrà intorno ai 10,4°C, con una leggera brezza da ovest. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sempre più coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 97% alle 04:00. La temperatura percepita rimarrà simile a quella reale, oscillando tra 9,3°C e 9,9°C.

La mattina inizierà con un cielo coperto, ma già dalle 07:00 si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con una copertura che scenderà al 74%. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 12,4°C entro le 09:00. A mezzogiorno, il termometro segnerà 15,1°C, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, che si attesterà al 46%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a migliorare, con un cielo che si presenterà a tratti sereno. Le temperature toccheranno il picco di 15,4°C sia alle 13:00 che alle 14:00. La brezza sarà leggera, con velocità del vento che non supererà i 4 km/h. La percentuale di umidità si manterrà attorno al 56%, garantendo un clima piuttosto secco e gradevole.

La sera porterà un ritorno delle nubi, con una copertura che si stabilizzerà attorno al 40%. Le temperature scenderanno progressivamente, arrivando a 10,4°C entro le 23:00. Anche in questo caso, la brezza sarà leggera, con velocità del vento che varierà tra 1,2 km/h e 4,8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carpi nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti. Venerdì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, mentre nel weekend potrebbero verificarsi delle piogge. Sarà quindi importante monitorare gli aggiornamenti per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Carpi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.2° perc. +9.4° Assenti 2.7 OSO max 2.7 Libeccio 82 % 1030 hPa 4 cielo coperto +9.5° perc. +9.5° Assenti 3 ONO max 3.1 Maestrale 84 % 1030 hPa 7 nubi sparse +9.7° perc. +9.7° Assenti 2.7 O max 3 Ponente 84 % 1031 hPa 10 nubi sparse +13.5° perc. +12.7° Assenti 2.8 NNE max 3 Grecale 68 % 1031 hPa 13 poche nuvole +15.4° perc. +14.5° Assenti 3.8 NE max 4.3 Grecale 57 % 1030 hPa 16 nubi sparse +13.2° perc. +12.3° Assenti 3.6 E max 3.7 Levante 66 % 1029 hPa 19 nubi sparse +11.9° perc. +11° Assenti 0.7 ESE max 1.5 Scirocco 72 % 1030 hPa 22 nubi sparse +10.8° perc. +10° Assenti 4.2 O max 4.3 Ponente 78 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 16:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.