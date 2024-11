Meteo Carpi, le previsioni per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carpi di Lunedì 18 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori relativamente freschi. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai +8,9°C, con una leggera brezza proveniente da est. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si aggirerà attorno all’81%.

Nella mattina, si prevede un inizio di giornata con pioggia leggera, con temperature che varieranno tra +8,6°C e +9,5°C. Il vento sarà debole, con velocità comprese tra 2,1 km/h e 3,6 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà presente, ma non si registreranno accumuli significativi. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, mantenendo un’atmosfera grigia e umida.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno un massimo di +10°C, ma il cielo continuerà a rimanere coperto. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con velocità che non supereranno i 3,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 74-78%, contribuendo a un senso di freschezza. Non si prevedono precipitazioni significative, ma il cielo non offrirà spazi di sereno.

La sera porterà con sé temperature stabili, intorno ai +9,6°C, con un cielo sempre coperto. Le condizioni di vento saranno molto calme, con velocità che si attesteranno attorno ai 1,4 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno al 78%, e non si registreranno precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carpi nei prossimi giorni indicano una continuità di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature fresche. Martedì e Mercoledì non si prevedono cambiamenti significativi, con una possibile leggera diminuzione delle temperature e un aumento della probabilità di pioggia. Gli amanti del sole dovranno attendere giorni migliori, mentre per chi apprezza l’atmosfera autunnale, questa settimana offrirà un’ottima occasione per godere di passeggiate sotto le nuvole.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Carpi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.9° perc. +8.9° prob. 6 % 4.6 E max 5.7 Levante 81 % 1013 hPa 4 cielo coperto +8.8° perc. +8.8° prob. 9 % 4.7 ENE max 6.1 Grecale 82 % 1013 hPa 7 cielo coperto +8.7° perc. +8.7° prob. 37 % 3.2 ENE max 4.1 Grecale 83 % 1014 hPa 10 cielo coperto +9.3° perc. +9.3° prob. 16 % 2.1 ENE max 2.9 Grecale 79 % 1015 hPa 13 cielo coperto +10° perc. +10° Assenti 0.8 NNO max 1.4 Maestrale 74 % 1014 hPa 16 cielo coperto +9.7° perc. +9.7° Assenti 3.1 S max 3.7 Ostro 77 % 1014 hPa 19 cielo coperto +9.6° perc. +9.6° Assenti 1.4 E max 1.5 Levante 78 % 1014 hPa 22 cielo coperto +9.6° perc. +9.6° Assenti 1.9 NNO max 1.9 Maestrale 78 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 16:43

