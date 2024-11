Meteo Carrara, le previsioni per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Carrara indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, ma nel corso della mattina si assisterà a un miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature iniziali si attesteranno intorno ai 10°C, per poi salire fino a raggiungere i 13°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, proveniente principalmente da nord-est, con raffiche che non supereranno i 15 km/h.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 10°C, con una percezione leggermente più bassa a causa dell’umidità che si attesterà attorno al 56%. La pressione atmosferica sarà stabile, intorno ai 1020 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi fittamente coperte a nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo circa 13°C entro le ore centrali della giornata. La ventilazione rimarrà moderata, con velocità che varieranno tra i 6 km/h e i 12 km/h. L’umidità inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa ridotta a solo il 1%. Le temperature toccheranno il picco di 13°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente inferiore, intorno ai 11°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da nord-est, mantenendo l’aria fresca e piacevole.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cieli sereni e temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 8°C. L’umidità si manterrà attorno al 62%, mentre la pressione atmosferica continuerà a stabilizzarsi intorno ai 1022 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carrara nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e cieli prevalentemente sereni. Si prevede che anche nei giorni successivi, il clima rimarrà favorevole, con poche variazioni significative nelle condizioni meteo. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste favorevoli condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Carrara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +9.8° perc. +9° Assenti 7 NNE max 8.2 Grecale 62 % 1019 hPa 5 cielo coperto +9.3° perc. +7.9° Assenti 9.8 NNE max 11.3 Grecale 71 % 1020 hPa 8 nubi sparse +10.2° perc. +9° Assenti 11.1 NNE max 13.9 Grecale 70 % 1021 hPa 11 nubi sparse +13.3° perc. +11.8° Assenti 8.3 NE max 15.1 Grecale 45 % 1020 hPa 14 cielo sereno +13° perc. +11.6° Assenti 5.4 NNE max 10 Grecale 48 % 1019 hPa 17 cielo sereno +9.6° perc. +8.2° Assenti 10 NNE max 10 Grecale 67 % 1021 hPa 20 cielo sereno +8.7° perc. +7° Assenti 10.2 NNE max 10.8 Grecale 62 % 1022 hPa 23 cielo sereno +8.6° perc. +7.4° Assenti 8.2 NE max 8.4 Grecale 61 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 16:51

