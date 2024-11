Meteo Carrara, le previsioni per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Carrara si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Le previsioni meteo indicano che la temperatura massima raggiungerà i 14,1°C intorno a mezzogiorno, mentre la minima si attesterà sui 9,3°C durante la notte. La copertura nuvolosa sarà totale per tutta la giornata, con un’umidità che varierà tra il 55% e il 75%. I venti soffieranno da nord-est con intensità di brezza leggera, raggiungendo velocità comprese tra 6,8 km/h e 13,6 km/h.

Durante la notte, Carrara registrerà un cielo coperto con temperature che si aggireranno intorno ai 10°C. L’umidità sarà piuttosto elevata, raggiungendo il 64%. I venti si presenteranno leggeri, con una velocità di circa 9 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature inizieranno a salire, passando da 9,5°C alle 06:00 fino a 12,2°C alle 09:00. L’umidità si manterrà attorno al 62%, mentre i venti continueranno a soffiare da nord-est con una leggera intensità.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 14,1°C alle 12:00, per poi scendere gradualmente fino a 11,5°C alle 16:00. La copertura nuvolosa rimarrà costante e non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa. L’umidità aumenterà fino a raggiungere il 75% verso sera.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 9°C. Il cielo continuerà a essere coperto, e l’umidità rimarrà elevata, attorno al 74%. I venti si manterranno leggeri, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carrara nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la tendenza per i giorni successivi suggerisce una stabilità meteorologica, con possibilità di schiarite solo in lontananza.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +9.9° perc. +9° Assenti 7.9 NE max 8 Grecale 58 % 1019 hPa 5 cielo coperto +9.6° perc. +8.4° Assenti 8.7 NE max 9.6 Grecale 64 % 1019 hPa 8 cielo coperto +11° perc. +9.9° Assenti 10.7 NNE max 13.6 Grecale 68 % 1020 hPa 11 cielo coperto +13.9° perc. +12.8° Assenti 8.7 NNE max 13.1 Grecale 55 % 1020 hPa 14 cielo coperto +13.4° perc. +12.3° prob. 6 % 10.4 NNE max 16.1 Grecale 61 % 1020 hPa 17 cielo coperto +11° perc. +10.1° Assenti 13.4 NNE max 17.1 Grecale 75 % 1021 hPa 20 cielo coperto +9.9° perc. +8° Assenti 13.2 NNE max 15.7 Grecale 75 % 1023 hPa 23 cielo coperto +9.3° perc. +7.3° Assenti 13.3 NNE max 16.1 Grecale 74 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 16:53

