Meteo Carrara, le previsioni per domani sabato 23 novembre

Le previsioni meteo per Carrara di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, le nubi si faranno più sparse, ma non si prevedono precipitazioni significative. La sera porterà un cielo coperto, con temperature che tenderanno a stabilizzarsi.

Nella notte, le condizioni meteorologiche saranno favorevoli, con un cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno a +6,3°C. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, intorno a +4,3°C, a causa di una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est, con velocità di circa 10 km/h. L’umidità si manterrà su valori contenuti, attorno al 38%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno a 1019 hPa.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un cambiamento nel meteo: il cielo diventerà gradualmente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà l’88% entro le ore 07:00. Le temperature saliranno leggermente, con valori che toccheranno i +6,6°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno al 34%. Durante le ore centrali della giornata, le temperature si alzeranno ulteriormente, raggiungendo un massimo di +11,2°C intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse, con una diminuzione della copertura nuvolosa fino al 30%. Le temperature si manterranno attorno ai +10,9°C, mentre la temperatura percepita sarà di circa +8,9°C. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno al 34%.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi completamente, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai +9°C, con una temperatura percepita di +7,6°C. La brezza si farà più intensa, con velocità di circa 9 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 55%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carrara nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un predominio di nubi e temperature che si manterranno su valori moderati. Domani, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, mentre dopodomani potrebbero esserci schiarite temporanee. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non offriranno molte opportunità di bel tempo nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Carrara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +6.3° perc. +4.3° Assenti 9.4 NE max 8.2 Grecale 38 % 1021 hPa 5 cielo sereno +6.3° perc. +4.8° Assenti 7.4 ENE max 6.7 Grecale 36 % 1023 hPa 8 nubi sparse +8.1° perc. +8.1° Assenti 3.8 ENE max 4.3 Grecale 34 % 1026 hPa 11 nubi sparse +11° perc. +8.9° Assenti 4.6 S max 6.3 Ostro 27 % 1028 hPa 14 nubi sparse +10.9° perc. +8.9° Assenti 5.5 SSE max 7.8 Scirocco 34 % 1028 hPa 17 nubi sparse +8.8° perc. +7.2° Assenti 10 E max 12.3 Levante 46 % 1030 hPa 20 cielo coperto +9.2° perc. +7.8° Assenti 9.5 ESE max 12 Scirocco 55 % 1031 hPa 23 cielo coperto +9.9° perc. +8.7° Assenti 9.1 ESE max 11.8 Scirocco 55 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 16:45

