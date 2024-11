Meteo Casal di Principe, le previsioni per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Casal di Principe indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con un’attenzione particolare alle temperature e alla possibilità di pioggia nel corso della serata. I dati meteorologici suggeriscono che la giornata inizierà con cieli coperti e temperature che si manterranno su valori relativamente miti, mentre nel pomeriggio si assisterà a un leggero miglioramento con nubi sparse. Tuttavia, la serata porterà con sé la possibilità di piogge leggere.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con una copertura nuvolosa al 100% e venti provenienti da Ovest-Nord Ovest a una velocità di circa 25,2 km/h. L’umidità sarà elevata, intorno al 52%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1003 hPa. Le condizioni rimarranno stabili, senza precipitazioni significative.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno tra i 13,5°C e i 15,2°C. La velocità del vento diminuirà leggermente, oscillando tra i 7,1 km/h e i 13,9 km/h, mantenendo comunque una brezza leggera. L’umidità si attesterà attorno al 55%, con una pressione atmosferica in lieve aumento.

Nel pomeriggio, si prevede un parziale miglioramento con nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 15,5°C. I venti saranno più deboli, con intensità che varierà tra i 4,3 km/h e i 9,9 km/h. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi intorno al 46%. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fascia oraria.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteorologiche cambieranno nuovamente. Si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa e a un abbassamento delle temperature, che si porteranno intorno ai 15°C. La possibilità di pioggia leggera aumenterà, con un’intensità di 0,12 mm prevista per le ore notturne. I venti si intensificheranno, raggiungendo velocità di circa 24,8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Casal di Principe nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con possibilità di piogge alternate a momenti di schiarita. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, in particolare durante le ore serali, quando le precipitazioni potrebbero manifestarsi. La settimana proseguirà con temperature simili, mantenendo un clima fresco e umido.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Casal di Principe

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.9° perc. +13.8° Assenti 20 ONO max 38 Maestrale 52 % 1004 hPa 4 cielo coperto +13.9° perc. +12.8° Assenti 13.7 ONO max 24.2 Maestrale 54 % 1005 hPa 7 cielo coperto +13.5° perc. +12.4° Assenti 7.2 NNO max 12 Maestrale 57 % 1007 hPa 10 cielo coperto +14.1° perc. +13° Assenti 13.5 ENE max 11 Grecale 54 % 1009 hPa 13 cielo coperto +15.5° perc. +14.3° Assenti 5 NNO max 7.6 Maestrale 47 % 1008 hPa 16 cielo coperto +14.1° perc. +12.9° Assenti 6.4 SO max 12.2 Libeccio 53 % 1008 hPa 19 cielo coperto +14.4° perc. +13.4° Assenti 9.9 SO max 19.2 Libeccio 58 % 1008 hPa 22 cielo coperto +15.7° perc. +15° prob. 6 % 22.6 OSO max 36.3 Libeccio 67 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 16:39

