Meteo Casal di Principe, le previsioni per domani giovedì 7 novembre

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Casal di Principe indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 21,6°C durante le ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 18,8 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto elevata, oscillando tra il 41% e il 64%.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,5°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un 9% di nuvole. La brezza leggera proveniente da Nord Est garantirà condizioni di stabilità atmosferica.

Nella mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che passerà da poche nuvole a nubi sparse. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 21,4°C entro mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che si aggireranno attorno ai 10 km/h. L’umidità, sebbene in aumento, non supererà il 72%.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20,8°C e l’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 50%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la sensazione di umidità potrebbe rendere l’aria più pesante.

La sera continuerà a mantenere il cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 16,6°C. La brezza leggera da Nord Est accompagnerà la serata, mentre l’umidità si attesterà intorno al 64%. Non si prevedono piogge, ma la probabilità di umidità persistente rimarrà alta.

In conclusione, le previsioni del tempo per Casal di Principe nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità con temperature miti, ma con un aumento della nuvolosità. Venerdì e Sabato potrebbero presentarsi simili, con temperature che si manterranno sopra i 15°C e una copertura nuvolosa variabile. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non favoriranno giornate completamente soleggiate.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Casal di Principe

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.2° perc. +14.5° Assenti 10.4 NE max 15.3 Grecale 65 % 1027 hPa 4 poche nuvole +14.5° perc. +13.8° Assenti 10 NE max 14.6 Grecale 71 % 1027 hPa 7 poche nuvole +15.1° perc. +14.4° Assenti 11.2 NE max 15.8 Grecale 69 % 1028 hPa 10 nubi sparse +19.7° perc. +19° Assenti 9.5 ENE max 10.5 Grecale 50 % 1028 hPa 13 cielo coperto +21.6° perc. +20.8° Assenti 3.9 E max 6.1 Levante 41 % 1026 hPa 16 cielo coperto +19.8° perc. +19.1° Assenti 1.3 O max 3.8 Ponente 48 % 1026 hPa 19 cielo coperto +18.3° perc. +17.6° prob. 2 % 7.2 NE max 12.3 Grecale 54 % 1026 hPa 22 cielo coperto +17° perc. +16.4° prob. 2 % 11.3 NE max 17.9 Grecale 61 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 16:49

