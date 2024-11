Meteo Casalecchio di Reno, le previsioni per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Casalecchio di Reno indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per il periodo autunnale. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 9,5°C. Con l’avanzare della giornata, le condizioni meteo si stabilizzeranno, portando a un miglioramento della visibilità e a una lieve diminuzione della copertura nuvolosa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che salirà fino a 14,6°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,4 km/h e i 5,8 km/h, proveniente principalmente da direzioni variabili come il Nord e il Sud-Ovest. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, attorno al 69%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1030 hPa.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo ancora parzialmente nuvoloso, con temperature che si attesteranno tra i 11,6°C e i 14,8°C. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portando a momenti di sole. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità continuerà a oscillare, mantenendosi attorno all’80%.

Con l’arrivo della sera, il clima si presenterà più fresco, con temperature che scenderanno fino a 9,6°C. Il cielo sarà caratterizzato da poche nuvole, favorendo una visibilità migliore. La velocità del vento si manterrà bassa, contribuendo a un’atmosfera tranquilla e serena.

In conclusione, le previsioni meteo per Casalecchio di Reno nei prossimi giorni suggeriscono un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Si prevede che il clima rimarrà stabile, con possibilità di giornate soleggiate e temperature gradevoli, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Casalecchio di Reno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +9.4° perc. +9° Assenti 5.2 SO max 5.1 Libeccio 88 % 1030 hPa 4 cielo coperto +8.8° perc. +8.8° Assenti 4.6 SO max 4.8 Libeccio 90 % 1030 hPa 7 nubi sparse +9.4° perc. +9.4° Assenti 4.2 OSO max 4.2 Libeccio 89 % 1031 hPa 10 nubi sparse +13.4° perc. +12.7° Assenti 4.6 NNE max 3.8 Grecale 75 % 1031 hPa 13 nubi sparse +14.8° perc. +14.1° Assenti 5.4 NE max 5.1 Grecale 68 % 1030 hPa 16 nubi sparse +12.1° perc. +11.4° Assenti 2.1 ENE max 2.6 Grecale 79 % 1029 hPa 19 poche nuvole +10.7° perc. +10° Assenti 4 SO max 4 Libeccio 85 % 1030 hPa 22 nubi sparse +9.8° perc. +9.2° Assenti 6 SO max 6 Libeccio 89 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 16:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.