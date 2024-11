Meteo Casalecchio di Reno, le previsioni per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Casalecchio di Reno si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, il cielo sarà sereno, ma già dalle prime ore del mattino si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera pioggia prevista nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con direzione variabile.

Nella notte, dalle 00:00 alle 05:00, il meteo si presenterà con un cielo sereno e nubi sparse. Le temperature oscilleranno attorno ai 6,8°C, con un’umidità elevata che si attesterà intorno al 91%. La velocità del vento sarà debole, compresa tra 1,7 km/h e 5,9 km/h, con direzione prevalentemente da Sud-Est.

Durante la mattina, tra le 06:00 e le 12:00, il cielo continuerà a coprirsi di nubi sparse, con temperature che raggiungeranno un massimo di 9,8°C. L’umidità rimarrà alta, attorno all’84%. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando fino a 8,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fase della giornata.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, si assisterà a un cambiamento significativo delle condizioni meteorologiche. Le previsioni del tempo indicano pioggia leggera, con un’intensità di 0,12 mm alle 13:00 e un picco di 0,44 mm alle 16:00. Le temperature si manterranno intorno agli 8°C, mentre l’umidità aumenterà fino al 94%. La direzione del vento sarà variabile, con una velocità che si attesterà tra 1 km/h e 6,5 km/h.

Infine, nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 7,9°C. Le precipitazioni si fermeranno, ma l’umidità rimarrà alta, attorno al 95%. La velocità del vento sarà debole, con valori compresi tra 1,3 km/h e 4 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Casalecchio di Reno indicano una giornata con un inizio sereno, seguito da un aumento della nuvolosità e piogge nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli più sereni e temperature in lieve aumento. Gli amanti del sole dovranno attendere un po’ prima di rivedere il cielo limpido, ma le temperature miti renderanno comunque la giornata gradevole.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Casalecchio di Reno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +6.8° perc. +6.8° Assenti 1.7 SSE max 3.7 Scirocco 91 % 1023 hPa 4 nubi sparse +6.8° perc. +5.8° Assenti 5.9 ESE max 8.4 Scirocco 92 % 1021 hPa 7 poche nuvole +6.4° perc. +6.4° Assenti 2.7 N max 5.7 Tramontana 94 % 1022 hPa 10 nubi sparse +9.2° perc. +8.6° prob. 11 % 6.2 NNO max 8.5 Maestrale 86 % 1023 hPa 13 pioggia leggera +8.8° perc. +8.8° 0.12 mm 3.5 N max 6.5 Tramontana 88 % 1022 hPa 16 pioggia leggera +8° perc. +8° 0.44 mm 2.7 ONO max 3.6 Maestrale 94 % 1023 hPa 19 cielo coperto +7.9° perc. +7.9° prob. 60 % 3.6 N max 4.5 Tramontana 95 % 1024 hPa 22 cielo coperto +8° perc. +8° prob. 51 % 2.7 NNO max 2.7 Maestrale 95 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 16:37

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.