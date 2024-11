Meteo Casalnuovo di Napoli, le previsioni per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Casalnuovo di Napoli di Domenica 17 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La presenza di nuvole sarà più marcata nel pomeriggio e in serata, con una copertura che raggiungerà il 100% nelle ore serali.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 12,6°C. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, intorno ai 11,4°C, mentre la velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 3,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 57%, con una pressione atmosferica di 1020 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno fino a metà mattinata, quando inizieranno a comparire alcune nuvole sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 16,3°C intorno alle 11:00. La temperatura percepita sarà di circa 15,5°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando fino a 7,1 km/h. L’umidità si manterrà stabile attorno al 56%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà progressivamente più coperto. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 16,8°C, mentre la temperatura percepita sarà di circa 16°C. La velocità del vento varierà tra 8,6 km/h e 10,2 km/h, con una direzione prevalentemente da sud-ovest. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 64%.

La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 14,8°C. La temperatura percepita sarà di circa 14,1°C. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi attorno ai 2,5 km/h. L’umidità continuerà a salire, toccando il 67%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Casalnuovo di Napoli mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con un aumento della nuvolosità. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà una leggera diminuzione delle temperature, accompagnata da un incremento delle precipitazioni. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un clima variabile e a possibili piogge nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Casalnuovo di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.4° perc. +11.2° Assenti 1.6 N max 3.1 Tramontana 58 % 1020 hPa 4 cielo sereno +11.9° perc. +10.7° Assenti 1.9 NNE max 3 Grecale 60 % 1019 hPa 7 cielo sereno +12.4° perc. +11.3° Assenti 1.5 ENE max 3.5 Grecale 60 % 1019 hPa 10 cielo sereno +15.8° perc. +14.8° Assenti 4.5 SSO max 8.1 Libeccio 56 % 1019 hPa 13 nubi sparse +16.8° perc. +16° Assenti 9.9 SO max 12.9 Libeccio 55 % 1017 hPa 16 cielo coperto +15.5° perc. +14.7° Assenti 7.5 OSO max 11.9 Libeccio 62 % 1016 hPa 19 cielo coperto +14.8° perc. +14.1° Assenti 2.5 O max 4.6 Ponente 67 % 1016 hPa 22 cielo coperto +15.2° perc. +14.5° Assenti 2.3 SO max 5.5 Libeccio 67 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 16:40

