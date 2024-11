Meteo Casalnuovo di Napoli, le previsioni per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Casalnuovo di Napoli indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con possibilità di piogge leggere nelle ore serali. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 14°C e i 16°C, mentre il vento si presenterà con intensità variabile, prevalentemente da ovest-sudovest.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e il vento soffierà da ovest-nordovest a una velocità di circa 21,5 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 45 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 52%, e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, le condizioni rimarranno stabili con cielo coperto e temperature che varieranno tra i 14°C e i 15,8°C. La velocità del vento diminuirà progressivamente, passando da 6,7 km/h a 3,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 49-55%, con una pressione atmosferica che si stabilizzerà intorno ai 1008 hPa. Non si registreranno precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno un picco di 16,1°C alle ore 13:00, per poi scendere a 14,5°C nel tardo pomeriggio. La velocità del vento si manterrà tra i 6,7 km/h e i 10,6 km/h, con un’umidità che varierà dal 46% al 53%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere coperto e si prevede l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,6°C, con un incremento della velocità del vento che potrà raggiungere i 21,8 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,19 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Casalnuovo di Napoli nei prossimi giorni evidenziano una tendenza a mantenere condizioni nuvolose, con possibilità di piogge intermittenti. Si prevede un lieve abbassamento delle temperature nei giorni successivi, ma senza variazioni drastiche. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso continuerà a dominare il panorama meteo locale.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Casalnuovo di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15° perc. +14° Assenti 18.4 ONO max 37.9 Maestrale 53 % 1004 hPa 4 cielo coperto +14.4° perc. +13.3° Assenti 13.9 ONO max 25 Maestrale 54 % 1005 hPa 7 cielo coperto +14° perc. +12.9° Assenti 6.4 NNO max 13.2 Maestrale 55 % 1007 hPa 10 cielo coperto +14.7° perc. +13.5° prob. 1 % 5.8 NE max 10.4 Grecale 51 % 1009 hPa 13 cielo coperto +16.1° perc. +15° prob. 2 % 7.3 ONO max 11.3 Maestrale 46 % 1008 hPa 16 nubi sparse +14.6° perc. +13.5° Assenti 7.5 OSO max 13.3 Libeccio 50 % 1008 hPa 19 cielo coperto +14.8° perc. +13.8° Assenti 10.7 SO max 21.6 Libeccio 57 % 1008 hPa 22 pioggia leggera +15.7° perc. +15.1° 0.13 mm 21.4 OSO max 37.6 Libeccio 68 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 16:38

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.