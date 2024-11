Meteo Caserta, le previsioni per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Caserta di Giovedì 7 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, favorendo un abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un incremento delle temperature fino a raggiungere i 21°C nel primo pomeriggio. La sera sarà contraddistinta da un cielo completamente coperto e temperature in diminuzione, che scenderanno fino a 15°C.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa molto bassa, attorno al 10%. Le temperature si manterranno tra i 14°C e i 13,5°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. L’umidità sarà attorno al 69%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1028 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a coprirsi, passando da poche nuvole a nubi sparse. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 21°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà bassa, con valori che non supereranno i 8 km/h. L’umidità, pur rimanendo elevata, scenderà leggermente, attestandosi attorno al 46%.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 99%. Le temperature inizieranno a scendere, passando dai 21°C delle ore centrali della giornata fino a 18°C verso le 17:00. Anche in questo frangente, il vento continuerà a mantenersi leggero, con raffiche che non supereranno i 7 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 53%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa del 100%. L’umidità continuerà a crescere, arrivando fino al 66%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la serata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caserta nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di cieli nuvolosi. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà una leggera oscillazione delle temperature, ma senza particolari eventi meteorologici significativi. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno quindi un’ottima occasione per godere di queste condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Caserta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14° perc. +13.4° Assenti 8 NE max 11.5 Grecale 72 % 1028 hPa 4 poche nuvole +13.3° perc. +12.7° Assenti 7.8 NE max 11.3 Grecale 76 % 1028 hPa 7 poche nuvole +14.4° perc. +13.7° Assenti 8.2 NE max 11.8 Grecale 72 % 1028 hPa 10 nubi sparse +19.5° perc. +18.8° Assenti 7.6 ENE max 8.7 Grecale 51 % 1028 hPa 13 cielo coperto +21.3° perc. +20.6° Assenti 4.4 E max 5.7 Levante 41 % 1027 hPa 16 cielo coperto +18.9° perc. +18.2° Assenti 4 NE max 5 Grecale 50 % 1026 hPa 19 cielo coperto +17.1° perc. +16.4° Assenti 7.9 NE max 12.4 Grecale 59 % 1027 hPa 22 cielo coperto +15.8° perc. +15.2° Assenti 8.3 NE max 12.8 Grecale 66 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:48

