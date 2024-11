Meteo Caserta, le previsioni per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Mercoledì 13 Novembre a Caserta si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente piovose. Le previsioni meteo indicano un’intensa attività precipitativa che accompagnerà gli abitanti della città per gran parte della giornata. La temperatura si manterrà su valori relativamente freschi, oscillando attorno ai 10°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, Caserta sarà avvolta da piogge leggere e moderate, con una temperatura che si attesterà intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e il vento soffierà da Nord Est con velocità che varierà tra i 13,6 km/h e i 16,5 km/h. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli che si avvicineranno a 1,74 mm entro le prime ore del mattino.

Nella mattina, la situazione non subirà significative variazioni. Le piogge persistenti accompagneranno la giornata, con temperature che si manterranno tra i 10°C e i 11,7°C. La probabilità di pioggia sarà alta, con accumuli che potranno raggiungere i 3,87 mm entro il mezzogiorno. Il vento continuerà a soffiare da Nord Est, mantenendo una velocità moderata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un’intensificazione delle piogge, con momenti di forte pioggia che porteranno accumuli significativi, fino a 5,15 mm. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 10°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, contribuendo a un clima piuttosto umido e fresco. Il vento si presenterà con intensità variabile, ma sempre da Nord Est.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non miglioreranno. Le piogge moderate continueranno a cadere, con temperature che si attesteranno intorno ai 11°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale e le precipitazioni si manterranno costanti, con accumuli che si avvicineranno a 1,28 mm. Anche in questo caso, il vento soffierà da Nord Est, mantenendo una velocità moderata.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Caserta non mostrano segnali di miglioramento immediato. Giovedì e Venerdì si preannunciano ancora piovosi, con temperature simili e un’alta probabilità di precipitazioni. Gli abitanti dovranno prepararsi a un clima umido e fresco, con la necessità di tenere a portata di mano ombrelli e impermeabili.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Caserta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +11.6° perc. +10.6° 0.7 mm 14.6 NE max 25.9 Grecale 68 % 1020 hPa 4 pioggia moderata +10.7° perc. +9.9° 1.21 mm 16.5 ENE max 30.3 Grecale 82 % 1020 hPa 7 pioggia leggera +10.9° perc. +10.1° 0.22 mm 14.9 NE max 27.4 Grecale 79 % 1021 hPa 10 cielo coperto +11.7° perc. +10.8° prob. 72 % 13.3 NE max 24.8 Grecale 73 % 1021 hPa 13 forte pioggia +10.4° perc. +9.8° 5.15 mm 13.6 NE max 24.6 Grecale 88 % 1020 hPa 16 pioggia leggera +11° perc. +10.4° 0.25 mm 10.6 NE max 21.5 Grecale 84 % 1019 hPa 19 pioggia moderata +11° perc. +10.4° 1.01 mm 10 NE max 17.4 Grecale 88 % 1019 hPa 22 pioggia leggera +11.2° perc. +10.6° 0.19 mm 8.6 NE max 14.5 Grecale 87 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:43

