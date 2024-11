Meteo Caserta, le previsioni per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Caserta si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso, con precipitazioni che accompagneranno gran parte della giornata. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,8°C e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 54%. La situazione si evolverà con un aumento dell’intensità delle piogge nel corso della mattina, dove si prevede un incremento della temperatura fino a 18°C e una copertura nuvolosa che si manterrà alta.

Nella mattina, le previsioni del tempo indicano piogge leggere, con temperature che varieranno tra i 15,3°C e i 18°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 19,9 km/h e i 30,1 km/h, proveniente principalmente da Ovest-Sud Ovest. La probabilità di pioggia sarà alta, con accumuli che potranno raggiungere i 1,23 mm entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le condizioni non miglioreranno, con piogge che continueranno a cadere, sebbene con intensità variabile. Le temperature si manterranno attorno ai 17°C, mentre la copertura nuvolosa si attesterà intorno al 73%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 37 km/h, e le raffiche potranno toccare i 70,5 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà elevata, con accumuli che potrebbero superare i 0,79 mm.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse che sostituiranno le piogge. Le temperature scenderanno fino a 15,5°C, e la copertura nuvolosa si manterrà attorno all’80%. La velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 28 km/h, con raffiche che potranno ancora risultare forti.

In conclusione, le previsioni meteo per Caserta nei prossimi giorni indicano un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un possibile ritorno al sole e temperature in aumento. Tuttavia, per Mercoledì 20 Novembre, è consigliabile prepararsi a una giornata di pioggia e vento, con la necessità di indossare abbigliamento adeguato per affrontare le condizioni climatiche avverse.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Caserta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +14.7° perc. +14.4° 0.16 mm 11.9 OSO max 28.8 Libeccio 83 % 1011 hPa 4 pioggia leggera +14.6° perc. +14.3° 0.53 mm 13.5 SO max 32.4 Libeccio 86 % 1009 hPa 7 pioggia leggera +15.9° perc. +15.8° 0.87 mm 21.7 SO max 43.7 Libeccio 84 % 1007 hPa 10 pioggia leggera +17.6° perc. +17.5° 0.93 mm 28 OSO max 51 Libeccio 76 % 1006 hPa 13 pioggia leggera +18.2° perc. +18° 0.83 mm 32.5 OSO max 57.8 Libeccio 75 % 1003 hPa 16 pioggia leggera +17.1° perc. +16.8° 0.63 mm 37 OSO max 70.5 Libeccio 73 % 1002 hPa 19 nubi sparse +15.7° perc. +15.2° prob. 1 % 27.8 O max 59.3 Ponente 72 % 1003 hPa 22 nubi sparse +15.6° perc. +15° prob. 10 % 28.2 O max 56.2 Ponente 70 % 1002 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 16:38

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.