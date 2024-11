Meteo Casoria, le previsioni per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Casoria nella giornata di Domenica 17 Novembre si presenteranno con un inizio sereno, che lascerà spazio a un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che varieranno da un minimo di circa 12,5°C durante la notte a un massimo di 16,6°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sarà più marcata nel pomeriggio e in serata, con possibilità di cielo coperto.

Nella notte, il cielo si manterrà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, intorno ai 11°C, e l’umidità si manterrà attorno al 56%. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da nord, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, favorendo un aumento graduale delle temperature. Alle 09:00, si registrerà una temperatura di 14,6°C, con una temperatura percepita di 13,6°C. L’umidità si manterrà attorno al 56%, mentre i venti saranno leggeri, provenienti da sud.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un cambiamento significativo. A partire dalle 13:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che diventeranno sempre più dense. Alle 15:00, il cielo sarà coperto al 86%, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 64%. I venti, che si manterranno da ovest-sudovest, potranno raggiungere velocità di 12 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo sarà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 15°C, mentre l’umidità continuerà a crescere, arrivando fino al 67%. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Casoria indicano una giornata che inizierà con condizioni favorevoli, ma che si trasformerà in un pomeriggio e una sera caratterizzati da un cielo nuvoloso. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di precipitazioni, rendendo opportuno prepararsi a condizioni più instabili.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Casoria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.3° perc. +11.1° Assenti 2.4 N max 3.4 Tramontana 57 % 1020 hPa 4 cielo sereno +11.8° perc. +10.6° Assenti 2.7 NNE max 3.3 Grecale 60 % 1019 hPa 7 cielo sereno +12.3° perc. +11.2° Assenti 1.8 ENE max 3.7 Grecale 60 % 1019 hPa 10 cielo sereno +15.5° perc. +14.6° Assenti 4.5 SSO max 8.1 Libeccio 56 % 1019 hPa 13 nubi sparse +16.6° perc. +15.8° Assenti 10.2 SO max 13.2 Libeccio 55 % 1017 hPa 16 cielo coperto +15.3° perc. +14.5° Assenti 7.7 OSO max 12.2 Libeccio 61 % 1016 hPa 19 cielo coperto +14.7° perc. +14° Assenti 2.4 O max 4.5 Ponente 67 % 1016 hPa 22 cielo coperto +15.1° perc. +14.4° Assenti 2 SO max 5.4 Libeccio 67 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 16:40

