Meteo Casoria, le previsioni per la prossima settimana 11 – 14 Novembre

Nella notte di Lunedì 11 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 2% e temperature intorno ai 15,6°C. Il vento soffierà da Nord Est a 7,6 km/h. Durante la mattina, le temperature saliranno fino a 18,8°C e il cielo rimarrà sereno. Nel pomeriggio, si toccherà un massimo di 19°C. La sera porterà poche nuvole e temperature in calo a 13,8°C. Martedì, il cielo si coprirà con nubi sparse e temperature attorno ai 13,5°C, mentre nel pomeriggio si prevede pioggia leggera in serata. Mercoledì, piogge moderate sono attese, con temperature intorno ai 12,5°C. Giovedì, il tempo sarà parzialmente nuvoloso con temperature stabili.

Lunedì 11 Novembre

Nella notte di Lunedì 11 Novembre, il tempo si presenterà con cielo sereno e una copertura nuvolosa molto bassa, pari al 2%. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,6°C, con una temperatura percepita di 14,7°C. La velocità del vento sarà di circa 7,6 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 12,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 55%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1019 hPa. Non si registreranno precipitazioni.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con una leggera variazione della temperatura che salirà fino a 18,8°C alle 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 3%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9,4 km/h alle 12:00, mentre l’umidità scenderà al 37%. Anche in questa fascia oraria non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere favorevole, con temperature che toccheranno un massimo di 19°C alle 13:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà l’1%. La velocità del vento varierà tra 8,5 km/h e 10,4 km/h, mantenendo una direzione costante da Nord Est. L’umidità si attesterà intorno al 36%, senza alcuna previsione di pioggia.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 24% alle 19:00. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 13,8°C alle 23:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 13,4 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 22,8 km/h. L’umidità aumenterà fino al 61%. Anche in questa fascia oraria non si registreranno precipitazioni.

Martedì 12 Novembre

Nella notte di Martedì 12 Novembre, il tempo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 35%. Le temperature si attesteranno intorno ai 13,5°C, con una temperatura percepita di 12,6°C. La velocità del vento sarà di circa 13,3 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 23,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 62%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1019 hPa. Non si registreranno precipitazioni.

Proseguendo nella mattina, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 15°C alle 09:00, con una temperatura percepita di 14°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 16,2 km/h alle 09:00. L’umidità si attesterà attorno al 53%. Non si prevedono precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,3°C alle 13:00. La copertura nuvolosa continuerà a essere del 100%. La velocità del vento varierà tra 18,9 km/h e 21 km/h, mantenendo una direzione costante da Est – Nord Est. L’umidità si attesterà attorno al 40%, senza alcuna previsione di pioggia.

Infine, nella sera, il tempo si presenterà con pioggia leggera a partire dalle 21:00, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno fino a 13,6°C alle 21:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 18 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 29,4 km/h. L’umidità aumenterà fino al 65%, e si registreranno piccole precipitazioni di circa 0,11 mm.

Mercoledì 13 Novembre

Nella notte di Mercoledì 13 Novembre, il tempo si presenterà con pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 13°C, con una temperatura percepita di 12,2°C. La velocità del vento sarà di circa 15,7 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 25,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1017 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con pioggia moderata prevista fino alle 10:00. Le temperature si manterranno intorno ai 12,5°C alle 10:00, con una temperatura percepita di 12°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 17,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 83%. Le precipitazioni si attesteranno intorno ai 0,35 mm.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,2°C alle 13:00. La copertura nuvolosa rimarrà del 100%. La velocità del vento varierà tra 12,9 km/h e 13,8 km/h, mantenendo una direzione costante da Nord Est. L’umidità si attesterà attorno al 76%, senza alcuna previsione di pioggia.

Infine, nella sera, il tempo si presenterà ancora con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 50%. Le temperature scenderanno fino a 12,4°C alle 23:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 8 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 12,5 km/h. L’umidità aumenterà fino al 78%, senza precipitazioni.

Giovedì 14 Novembre

Nella notte di Giovedì 14 Novembre, il tempo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 32%. Le temperature si attesteranno intorno ai 12,3°C, con una temperatura percepita di 11,6°C. La velocità del vento sarà di circa 8,1 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 12 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1021 hPa. Non si registreranno precipitazioni.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 62% alle 07:00. Le temperature si manterranno intorno ai 12,3°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 7,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 75%, senza alcuna previsione di pioggia.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,6°C alle 08:00. La copertura nuvolosa varierà tra il 50% e il 62%. La velocità del vento varierà tra 7,5 km/h e 8,1 km/h, mantenendo una direzione costante da Nord Est. L’umidità si attesterà attorno al 68%, senza alcuna previsione di pioggia.

Infine, nella sera, il tempo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 36%. Le temperature scenderanno fino a 12,4°C alle 23:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 8 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 12,5 km/h. L’umidità aumenterà fino al 78%, senza precipitazioni.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un inizio favorevole, caratterizzato da temperature miti e cieli sereni, per poi evolvere verso condizioni più nuvolose e piovose, specialmente a partire da Martedì sera. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni per eventuali cambiamenti nel tempo, in particolare per Mercoledì, quando si prevedono piogge più consistenti.

