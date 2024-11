Meteo Cassano Magnago, le previsioni per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Cassano Magnago indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 9°C e i 14,7°C. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 100% nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da nord, con velocità che non supereranno i 4 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 10°C. La copertura nuvolosa sarà al 53%, con un’umidità che si manterrà elevata, attorno al 76%. I venti saranno leggeri, provenienti da nord, e non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà ancora con nubi sparse, ma si assisterà a un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i 14,7°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si attesterà tra il 36% e il 63%, mentre l’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 53%. I venti continueranno a soffiare debolmente, rendendo la giornata gradevole.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà, con un aumento della copertura nuvolosa fino a raggiungere il 100%. Le temperature inizieranno a calare, scendendo fino a 12,1°C verso le 17:00. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 65%, mentre i venti rimarranno leggeri e non si prevedono precipitazioni.

La sera porterà un ritorno a condizioni di nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 10°C. L’umidità si manterrà attorno al 75%, e i venti continueranno a soffiare debolmente. Non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni meteo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cassano Magnago nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature moderate. Si prevede che Venerdì e Sabato continuino a presentarsi con una copertura nuvolosa, ma con possibilità di schiarite, rendendo il clima complessivamente fresco e umido. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non favoriranno giornate di pieno sole nel breve termine.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +9.8° perc. +9.8° Assenti 3.9 N max 4.4 Tramontana 77 % 1031 hPa 4 cielo coperto +9.3° perc. +9.3° Assenti 3.6 N max 3.8 Tramontana 76 % 1030 hPa 7 nubi sparse +9.1° perc. +9.1° Assenti 3.7 N max 4.3 Tramontana 74 % 1031 hPa 10 nubi sparse +13.4° perc. +12.3° Assenti 0.9 SSE max 1.6 Scirocco 57 % 1031 hPa 13 cielo coperto +14.7° perc. +13.6° Assenti 3.8 S max 3.1 Ostro 52 % 1029 hPa 16 cielo coperto +12.8° perc. +11.7° Assenti 2.4 SO max 3.1 Libeccio 61 % 1029 hPa 19 nubi sparse +10.9° perc. +9.9° Assenti 2.8 N max 3.7 Tramontana 71 % 1030 hPa 22 nubi sparse +9.8° perc. +9.8° Assenti 4.1 N max 4.7 Tramontana 76 % 1031 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 16:59

