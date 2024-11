Meteo Cassano Magnago, le previsioni per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Cassano Magnago si prepara a vivere un Lunedì 11 Novembre caratterizzato da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con una leggera variazione della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i +13,9°C nel pomeriggio. La presenza di venti leggeri e una pressione atmosferica stabile contribuiranno a mantenere un clima gradevole, sebbene l’umidità possa risultare piuttosto elevata nelle ore serali.

Nella notte, Cassano Magnago avrà un cielo sereno con temperature che si attesteranno intorno ai +9°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, a causa di una leggera brezza proveniente da Nord. L’umidità si manterrà attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere i +13,1°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 2,2 km/h e i 4,8 km/h, garantendo condizioni di calma e tranquillità. L’umidità, pur diminuendo, si manterrà attorno al 52%, rendendo l’aria leggermente fresca ma comunque piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il loro massimo, con valori che si stabilizzeranno attorno ai +13,9°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera copertura nuvolosa che non influenzerà significativamente le condizioni generali. La velocità del vento rimarrà bassa, e l’umidità continuerà a scendere, portandosi al 49%. Questo scenario favorirà attività all’aperto e momenti di svago.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento nella copertura nuvolosa, con l’inizio di nubi sparse che porteranno a un cielo più coperto. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i +9,7°C. L’umidità aumenterà nuovamente, arrivando fino al 68%, e la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1023 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cassano Magnago indicano un Lunedì 11 Novembre caratterizzato da un clima prevalentemente sereno, con temperature gradevoli e una leggera variazione della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, con possibilità di piogge leggere, pertanto sarà opportuno monitorare le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Cassano Magnago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +9.5° perc. +9.1° Assenti 5.1 NNE max 5 Grecale 71 % 1024 hPa 4 cielo sereno +8.8° perc. +8.8° Assenti 4.7 N max 4.6 Tramontana 69 % 1024 hPa 7 cielo sereno +8.5° perc. +8.5° Assenti 4 NNE max 4.4 Grecale 67 % 1025 hPa 10 cielo sereno +12.3° perc. +11° Assenti 2.8 SSE max 2.8 Scirocco 55 % 1025 hPa 13 cielo sereno +13.9° perc. +12.6° Assenti 3.5 S max 3.7 Ostro 49 % 1023 hPa 16 cielo sereno +11.8° perc. +10.5° Assenti 1.1 S max 3 Ostro 56 % 1023 hPa 19 nubi sparse +10.1° perc. +8.9° Assenti 2 ENE max 4.1 Grecale 66 % 1023 hPa 22 nubi sparse +9.8° perc. +9.8° Assenti 1.7 NE max 3 Grecale 68 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 16:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.