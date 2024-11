Meteo Cassano Magnago, le previsioni per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cassano Magnago di Lunedì 18 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 6°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, raggiungendo i 10°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà significativa, con il cielo che si presenterà quasi sempre coperto, specialmente nelle ore centrali della giornata.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo si presenterà coperto al 100%, con temperature che varieranno da 6,8°C a 6,4°C. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra i 2,4 km/h e i 3,3 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali. L’umidità si manterrà alta, attorno al 72%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a mostrare qualche nuvola sparsa, ma la copertura nuvolosa rimarrà comunque significativa. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 10,1°C a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 4,2 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 58%, rendendo l’aria più gradevole rispetto alle ore notturne.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto al 100%, con temperature che scenderanno leggermente, attestandosi sui 9°C. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, con una velocità che non supererà i 3,4 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 66%.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 7°C. La velocità del vento rimarrà bassa, e l’umidità continuerà a mantenersi elevata, attorno al 75%. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1015 hPa, contribuendo a una sensazione di stabilità atmosferica.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cassano Magnago mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e un cielo prevalentemente nuvoloso. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità elevata potrebbe rendere l’aria più fresca, soprattutto nelle ore serali. Si consiglia di prepararsi a una settimana caratterizzata da un clima tipicamente autunnale, con temperature che varieranno ma senza eccessive escursioni termiche.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Cassano Magnago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +6.7° perc. +6.7° Assenti 3.3 NNE max 3.7 Grecale 72 % 1014 hPa 4 cielo coperto +6° perc. +6° Assenti 2.9 N max 3.2 Tramontana 74 % 1013 hPa 7 poche nuvole +5.7° perc. +5.7° Assenti 2.4 NNE max 2.8 Grecale 75 % 1014 hPa 10 nubi sparse +9.3° perc. +9.3° Assenti 3.7 SSE max 3.7 Scirocco 61 % 1015 hPa 13 cielo coperto +10.4° perc. +9° Assenti 3.4 SE max 4 Scirocco 58 % 1014 hPa 16 cielo coperto +9° perc. +9° Assenti 1.3 S max 2.1 Ostro 66 % 1014 hPa 19 cielo coperto +7.7° perc. +7.7° Assenti 2.7 N max 2.8 Tramontana 73 % 1015 hPa 22 cielo coperto +6.6° perc. +6.6° Assenti 3.5 N max 3.4 Tramontana 76 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 16:48

