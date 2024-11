Meteo Cassano Magnago, le previsioni per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Sabato 2 Novembre, Cassano Magnago si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà per gran parte del giorno senza nuvole significative. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di +12,5°C durante la notte a un massimo di +18,4°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà bassa, con una percentuale che non supererà il 78% nel corso della giornata. I venti saranno leggeri, prevalentemente da nord-nord ovest, con velocità che si attesteranno intorno ai 5 km/h.

Durante la notte, le temperature si manterranno stabili attorno ai 12°C, con un cielo sereno e una leggera brezza. La mattina inizierà con temperature che si aggireranno intorno ai 11°C, continuando a salire fino a raggiungere i 17,5°C entro le ore centrali della giornata. Il cielo rimarrà sereno, favorendo un piacevole riscaldamento.

Nel pomeriggio, si osserverà un incremento della copertura nuvolosa, passando da poche nuvole a nubi sparse, ma senza precipitazioni. Le temperature toccheranno il picco di 18,4°C alle ore 13:00, per poi scendere gradualmente fino a 14,6°C verso le 18:00. I venti saranno leggeri, con intensità che varierà tra 2 e 4 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa rimarrà presente, ma senza alcuna previsione di pioggia. L’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 64% e il 72%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cassano Magnago indicano una giornata di Sabato 2 Novembre caratterizzata da un clima mite e sereno, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche. Pertanto, gli abitanti e i visitatori possono godere di un fine settimana all’insegna del bel tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.2° perc. +11.5° Assenti 5.3 NNO max 5.5 Maestrale 76 % 1023 hPa 4 cielo sereno +11.5° perc. +10.6° Assenti 5.1 NNO max 5.5 Maestrale 71 % 1023 hPa 7 cielo sereno +11.6° perc. +10.5° Assenti 5 NNO max 6.4 Maestrale 65 % 1023 hPa 10 cielo sereno +16.5° perc. +15.4° Assenti 0.9 OSO max 1.9 Libeccio 49 % 1023 hPa 13 poche nuvole +18.4° perc. +17.6° Assenti 3.2 S max 2.8 Ostro 46 % 1022 hPa 16 nubi sparse +16° perc. +15.2° Assenti 0.9 OSO max 1.4 Libeccio 57 % 1023 hPa 19 nubi sparse +14° perc. +13.2° Assenti 4.4 N max 4.5 Tramontana 67 % 1025 hPa 22 nubi sparse +12.9° perc. +12.1° Assenti 5 N max 5.4 Tramontana 71 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 17:06

