Meteo Castel San Pietro Terme, le previsioni per domani giovedì 21 novembre

Le previsioni meteo per Castel San Pietro Terme di Giovedì 21 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso che si trasformerà in un miglioramento temporaneo durante la mattina. Tuttavia, nel pomeriggio e nella sera, si assisterà a un nuovo aumento delle precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori freschi, con una massima che non supererà i 10°C. La presenza di vento moderato e a tratti forte contribuirà a rendere la percezione termica più bassa rispetto ai valori reali.

Durante la notte, si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 71%. La temperatura si attesterà intorno ai 5,4°C, mentre la temperatura percepita sarà di circa 2,1°C. La velocità del vento sarà di 15,7 km/h proveniente da Sud Est, con raffiche che potranno arrivare fino a 22,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 91%.

Nella mattina, il meteo migliorerà temporaneamente, con cielo sereno e temperature in aumento. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 5,6°C e una copertura nuvolosa ridotta al 4%. Le condizioni di vento saranno più calme, con velocità di circa 1,2 km/h. Questo miglioramento si manterrà fino a metà mattina, quando si raggiungerà una temperatura massima di 9,3°C alle 12:00.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ritorno delle nubi, con una copertura che aumenterà fino al 56%. Le temperature si attesteranno intorno ai 9°C, mentre il vento riprenderà forza, raggiungendo i 10,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fascia oraria, ma l’umidità rimarrà elevata, intorno al 55%.

La sera porterà nuovamente piogge, questa volta moderate, con una copertura nuvolosa al 100%. Alle 18:00, si registrerà una temperatura di 8,8°C e un’intensificazione del vento, che potrà raggiungere i 43,7 km/h. Le precipitazioni continueranno a essere presenti, con accumuli che potranno arrivare fino a 1,68 mm entro le 20:00. La temperatura percepita scenderà ulteriormente, rendendo la serata piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Castel San Pietro Terme di Giovedì 21 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, un miglioramento temporaneo al mattino e un ritorno delle piogge nel pomeriggio e nella sera. Nei prossimi giorni, si prevede una stabilizzazione delle condizioni meteo, con temperature che tenderanno a risalire e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Castel San Pietro Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +5.5° perc. +2.7° prob. 12 % 12.7 SSE max 18.5 Scirocco 87 % 1007 hPa 4 nubi sparse +4.4° perc. +4.4° Assenti 2.2 OSO max 2.6 Libeccio 84 % 1008 hPa 7 cielo sereno +4.2° perc. +4.2° Assenti 2.1 O max 2.8 Ponente 81 % 1009 hPa 10 cielo sereno +7.7° perc. +7.7° Assenti 1.4 NE max 2.7 Grecale 65 % 1010 hPa 13 poche nuvole +9.7° perc. +8.9° Assenti 6.9 ESE max 12.7 Scirocco 55 % 1006 hPa 16 nubi sparse +7.7° perc. +6.5° Assenti 7.5 SE max 15.6 Scirocco 69 % 1002 hPa 19 pioggia moderata +8.1° perc. +5.9° 1.25 mm 13.2 OSO max 35.9 Libeccio 84 % 998 hPa 22 pioggia leggera +10.4° perc. +9.7° 0.47 mm 25 SO max 61.7 Libeccio 82 % 991 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 16:39

