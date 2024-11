Meteo Castel San Pietro Terme, le previsioni per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

A Castel San Pietro Terme, le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica. Durante la notte, si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa totale. Le temperature si manterranno intorno ai +8,4°C, mentre l’umidità sarà elevata, raggiungendo il 95%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 5,3 km/h.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare piogge leggere e cieli coperti. Le temperature saliranno leggermente, attestandosi sui +9°C. La pioggia sarà accompagnata da una leggera brezza, con venti provenienti da Nord Ovest. L’umidità rimarrà alta, intorno al 96%, e si prevederanno accumuli di pioggia leggera nel corso delle ore.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo non mostreranno significativi miglioramenti, con piogge leggere che persisteranno. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +9,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale e il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 5,8 km/h. Anche in questo frangente, l’umidità si manterrà elevata, intorno al 95%.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un lieve cambiamento, con la possibilità di nubi sparse. Tuttavia, le piogge leggere continueranno a manifestarsi, specialmente nelle prime ore della sera. Le temperature si manterranno stabili attorno ai +9,2°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, e l’umidità, sebbene leggermente in calo, sarà ancora alta, intorno al 93%.

In conclusione, le previsioni meteo per Castel San Pietro Terme indicano una giornata di Mercoledì 27 Novembre caratterizzata da piogge leggere e cieli prevalentemente coperti. Nei giorni successivi, si prevede un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, l’umidità potrebbe rimanere elevata, rendendo l’aria piuttosto umida. Gli amanti del sole dovranno attendere un po’ prima di vedere cieli sereni e temperature più miti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Castel San Pietro Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +8.4° perc. +8.4° 0.32 mm 4.1 NO max 4.8 Maestrale 96 % 1023 hPa 4 pioggia leggera +8.5° perc. +8.5° 0.22 mm 3.6 NO max 4.9 Maestrale 97 % 1023 hPa 7 cielo coperto +8.9° perc. +8.9° prob. 35 % 3.6 NO max 4.5 Maestrale 96 % 1024 hPa 10 pioggia leggera +9.2° perc. +8.8° 0.15 mm 5.3 NO max 7.1 Maestrale 95 % 1024 hPa 13 pioggia leggera +9.1° perc. +8.6° 0.42 mm 5.4 ONO max 8.7 Maestrale 96 % 1024 hPa 16 cielo coperto +9.2° perc. +9.2° prob. 60 % 3.3 ONO max 5 Maestrale 95 % 1024 hPa 19 pioggia leggera +9.2° perc. +9.2° 0.15 mm 3.4 OSO max 3.9 Libeccio 93 % 1025 hPa 22 cielo coperto +9.5° perc. +9.5° prob. 26 % 3 O max 3.3 Ponente 91 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 16:36

