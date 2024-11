Meteo Castel Volturno, le previsioni per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Castel Volturno si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno durante le prime ore, con un graduale aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 16,3°C a un massimo di 20°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. La copertura nuvolosa aumenterà nel pomeriggio, portando a un cielo parzialmente nuvoloso, mentre la sera si presenterà con nubi più dense.

Nella notte, i cieli si manterranno sereni con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai 15,4°C, e il vento soffierà da Nord Est a una velocità di circa 9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 66%, garantendo un clima piuttosto confortevole.

Con l’arrivo della mattina, il sole continuerà a splendere, portando le temperature a salire fino a 19°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, intorno al 1%, e il vento si presenterà leggero, con velocità che varieranno tra 4,9 km/h e 10,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 60%, creando condizioni ideali per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che porteranno la copertura nuvolosa fino al 69%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18°C, con una leggera diminuzione rispetto al picco del mattino. Il vento continuerà a soffiare da Sud Ovest, mantenendo una velocità moderata. Non sono previste precipitazioni, quindi si potrà godere di un pomeriggio tranquillo.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà progressivamente più coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno a 17°C, con una percezione leggermente più bassa. L’umidità aumenterà fino a raggiungere il 76%, creando un’atmosfera più umida. Anche in questo caso, il vento rimarrà debole, con velocità comprese tra 2,8 km/h e 5,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castel Volturno indicano una giornata di transizione, con un inizio sereno che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e una sera coperta. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, è consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Castel Volturno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16° perc. +15.4° Assenti 9 NE max 9.1 Grecale 66 % 1024 hPa 4 cielo sereno +15.3° perc. +14.6° Assenti 9 NE max 9.1 Grecale 67 % 1024 hPa 7 cielo sereno +15.9° perc. +15.3° Assenti 9.3 ENE max 9.8 Grecale 66 % 1025 hPa 10 cielo sereno +19.1° perc. +18.6° Assenti 4.9 ESE max 5.3 Scirocco 60 % 1025 hPa 13 cielo sereno +20° perc. +19.6° Assenti 7.7 SSO max 5.2 Libeccio 62 % 1023 hPa 16 nubi sparse +18.4° perc. +18.1° Assenti 5.3 SO max 6.1 Libeccio 72 % 1023 hPa 19 cielo coperto +18° perc. +17.8° Assenti 2.8 NO max 3.5 Maestrale 73 % 1024 hPa 22 cielo coperto +16.8° perc. +16.6° Assenti 5.6 NNE max 4.5 Grecale 77 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 16:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.