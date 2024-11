Meteo Castel Volturno, le previsioni per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Sabato 23 Novembre a Castel Volturno si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un cielo che si presenterà per lo più sereno durante le ore diurne. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 9,5°C e i 13,9°C, mentre i venti soffieranno da Nord Est con intensità variabile, raggiungendo punte di 20,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 49%, garantendo un’atmosfera piuttosto gradevole.

Nella notte, le temperature scenderanno fino a 10°C, con un cielo inizialmente sereno che potrebbe presentare qualche nube sparsa. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, con venti leggeri che garantiranno una sensazione di freschezza.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 12,4°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa sarà minima, e i venti continueranno a soffiare da Nord Est, mantenendo una brezza vivace. L’umidità si ridurrà, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera variazione, con un aumento della copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 51%. Le temperature raggiungeranno il picco di 13,9°C alle 14:00, per poi scendere gradualmente. I venti continueranno a mantenere una certa vivacità, ma senza particolari raffiche.

La sera si prevede serena, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 9,5°C. I venti si attenueranno leggermente, ma rimarranno comunque freschi. L’umidità aumenterà leggermente, ma non influenzerà in modo significativo il comfort generale.

In conclusione, le previsioni meteo per Castel Volturno indicano una giornata di Sabato 23 Novembre all’insegna della stabilità e della serenità, con temperature miti e condizioni favorevoli per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento della nuvolosità, ma senza significative variazioni climatiche. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un fine settimana piacevole e tranquillo.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Castel Volturno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +9.9° perc. +7.4° Assenti 19.2 NE max 24.9 Grecale 68 % 1016 hPa 4 nubi sparse +9.4° perc. +6.8° Assenti 18.3 NE max 25.5 Grecale 64 % 1020 hPa 7 cielo sereno +9.4° perc. +6.7° Assenti 19.4 NE max 27.9 Grecale 59 % 1024 hPa 10 nubi sparse +12.4° perc. +10.8° Assenti 18.1 ENE max 20 Grecale 43 % 1027 hPa 13 nubi sparse +13.8° perc. +12.1° Assenti 16.5 ENE max 18.3 Grecale 31 % 1028 hPa 16 nubi sparse +12.5° perc. +10.7° Assenti 12.2 ENE max 14.5 Grecale 35 % 1030 hPa 19 cielo sereno +11° perc. +9.3° Assenti 14 NE max 16.3 Grecale 44 % 1032 hPa 22 cielo sereno +9.8° perc. +8° Assenti 12 NE max 13.1 Grecale 48 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 16:38

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.