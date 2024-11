Meteo Castelfranco Emilia, le previsioni per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castelfranco Emilia di Giovedì 14 Novembre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di cielo prevalentemente coperto, con una leggera pioggia prevista nelle prime ore della notte. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, che porterà a un pomeriggio sereno e a temperature in lieve aumento. La situazione si stabilizzerà ulteriormente durante la sera, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori freschi.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo si presenterà coperto con una temperatura di +7,6°C e un’umidità del 77%. La velocità del vento sarà di circa 5 km/h da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 9,3 km/h. Le precipitazioni saranno assenti, ma si registrerà una leggera pioggia alle 04:00, con un’intensità di 0,13 mm. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 7°C.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto fino alle 12:00, con temperature che varieranno da +7,4°C a +11,1°C. L’umidità si attesterà intorno al 56% nel tardo mattino. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9,5 km/h. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, con valori inferiori al 1%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si prevede un netto miglioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse e successivamente poche nuvole. Le temperature toccheranno un massimo di +11,3°C alle 13:00 e scenderanno a +8,5°C entro le 16:00. L’umidità si manterrà attorno al 52%, mentre il vento sarà moderato, con velocità fino a 10,7 km/h.

La sera porterà cieli sereni e temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 6°C. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 68%. Il vento si manterrà leggero, con velocità di circa 6 km/h. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castelfranco Emilia indicano un miglioramento significativo delle condizioni meteo nel corso della giornata. Dopo una notte umida e nuvolosa, si assisterà a un pomeriggio soleggiato e fresco. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore stabilizzarsi delle condizioni, con temperature che potrebbero mantenersi su valori simili, favorendo un clima gradevole per le attività quotidiane.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Castelfranco Emilia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.4° perc. +7.4° prob. 14 % 3.1 ENE max 7.6 Grecale 79 % 1022 hPa 4 pioggia leggera +7.2° perc. +7.2° 0.13 mm 2.6 NO max 5.8 Maestrale 83 % 1022 hPa 7 cielo coperto +7.5° perc. +6.4° prob. 3 % 6.7 ONO max 11 Maestrale 81 % 1023 hPa 10 cielo coperto +9.9° perc. +8.9° prob. 1 % 7.6 NNE max 14.9 Grecale 65 % 1023 hPa 13 nubi sparse +11.3° perc. +9.8° Assenti 10.7 NE max 15.7 Grecale 52 % 1022 hPa 16 poche nuvole +8.5° perc. +8.5° Assenti 3 SSE max 3.4 Scirocco 63 % 1022 hPa 19 cielo sereno +7.2° perc. +6.3° Assenti 6.2 SO max 6.3 Libeccio 66 % 1023 hPa 22 cielo sereno +6.6° perc. +5.1° Assenti 7.7 SO max 7.7 Libeccio 68 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 16:46

