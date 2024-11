Meteo Castelfranco Emilia, le previsioni per il weekend 22 – 24 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 22 Novembre, si prevede pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 100%, con temperature attorno ai 4°C e percezione termica di circa 0,8°C. Il vento soffierà a 13,5 km/h da Nord-Nord Ovest. La mattina continuerà con pioggia leggera e temperature tra 3,9°C e 5,4°C. Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento, con cielo sereno e temperature massime di 9,1°C. Sabato, la notte sarà serena con temperature di 3,4°C e umidità al 45%. Domenica, il cielo sarà coperto, con temperature attorno ai 3,9°C e umidità al 56%.

Venerdì 22 Novembre

Nella notte di Venerdì 22 Novembre, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà attorno ai 4°C, mentre la temperatura percepita sarà di circa 0,8°C. La velocità del vento sarà di 13,5 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 17,5 km/h. L’umidità sarà elevata, intorno al 91%, e la pressione atmosferica si manterrà a 992 hPa.

Proseguendo nella mattina, le condizioni meteo non miglioreranno significativamente, con pioggia leggera prevista fino alle 07:00. Le temperature varieranno da 3,9°C a 5,4°C, con una percezione termica che si aggirerà tra 1,1°C e 2,9°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 11 km/h, con direzione prevalentemente da Ovest. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 34%.

Nel pomeriggio, ci sarà un miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che si presenterà sereno a partire dalle 13:00. Le temperature raggiungeranno un massimo di 9,1°C, mentre la temperatura percepita si attesterà attorno ai 6,4°C. La velocità del vento diminuirà, scendendo a circa 18,7 km/h. L’umidità si ridurrà al 50%, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 4,2°C. La velocità del vento rimarrà moderata, attorno ai 13 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 48%. La pressione atmosferica salirà leggermente, raggiungendo 1016 hPa.

Sabato 23 Novembre

La notte di Sabato 23 Novembre si preannuncia serena, con una copertura nuvolosa ridotta al 19%. Le temperature si attesteranno attorno ai 3,4°C, con una temperatura percepita di circa -0,2°C. La velocità del vento sarà di 14,9 km/h, proveniente da Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 27,6 km/h. L’umidità sarà contenuta al 45%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1019 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno fino alle 09:00, con temperature che varieranno da 2,4°C a 5,7°C. La temperatura percepita si aggirerà attorno ai 3,8°C. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 8,7 km/h, e l’umidità si manterrà tra il 42% e il 46%.

Nel pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno a partire dalle 13:00. Le temperature raggiungeranno un massimo di 8,5°C, mentre la temperatura percepita sarà di circa 7,6°C. La velocità del vento diminuirà ulteriormente, attestandosi attorno ai 6,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 42%.

Nella sera, il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse e temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 4,4°C. La velocità del vento sarà di circa 2,3 km/h, con un’umidità che si aggirerà attorno al 54%. La pressione atmosferica salirà a 1032 hPa.

Domenica 24 Novembre

La notte di Domenica 24 Novembre si prevede coperta, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 86%. Le temperature si attesteranno attorno ai 3,9°C, con una temperatura percepita di 3,9°C. La velocità del vento sarà di 2,8 km/h, proveniente da Ovest-Sud Ovest, e l’umidità si manterrà al 56%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1033 hPa.

Durante la mattina, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo coperto e temperature che varieranno da 4,1°C a 6,1°C. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 4,1°C. La velocità del vento sarà di circa 3 km/h, con un’umidità che si attesterà attorno al 55%.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero miglioramento con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno un massimo di 8,8°C, mentre la temperatura percepita sarà di circa 8,8°C. La velocità del vento rimarrà bassa, attorno ai 1,9 km/h, e l’umidità si manterrà al 63%.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, con temperature in calo che si attesteranno intorno ai 5,3°C. La velocità del vento sarà di circa 2,4 km/h, e l’umidità si aggirerà attorno al 69%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1032 hPa.

In conclusione, il fine settimana a Castelfranco Emilia si preannuncia variabile, con un Venerdì caratterizzato da piogge e un Sabato che offrirà condizioni più serene. Domenica, invece, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, ma con temperature che si manterranno su valori accettabili. Sarà un weekend da vivere con attenzione, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

