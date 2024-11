Meteo Castellammare di Stabia, le previsioni per domani lunedì 4 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Lunedì 4 Novembre a Castellammare di Stabia si presenteranno prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà per gran parte della giornata senza nuvole significative. Le temperature si attesteranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 21,4°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 9,7 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto piacevole. Tuttavia, nel corso della sera, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con un cielo che diventerà parzialmente nuvoloso.

Nella notte, le temperature si manterranno intorno ai 18°C, con un cielo sereno e una leggera brezza proveniente da est. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, attorno al 5%, e l’umidità si attesterà attorno al 58%. Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che si alzeranno lentamente fino a raggiungere i 21°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con punte di 6,2 km/h, e l’umidità si ridurrà ulteriormente, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un leggero aumento della temperatura, che toccherà i 21,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 15%, e le condizioni di vento saranno favorevoli, con una brezza leggera che accompagnerà le ore più calde della giornata. Verso la sera, si prevede un cambiamento: il cielo diventerà parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che salirà fino all’86%. Le temperature si abbasseranno gradualmente, scendendo a circa 19°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Castellammare di Stabia nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo che, dopo una giornata serena, presenterà un aumento della nuvolosità. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. Pertanto, si consiglia di approfittare della giornata di Lunedì per attività all’aperto, prima dell’arrivo di un clima più variabile nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Novembre a Castellammare di Stabia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.4° perc. +17.8° Assenti 2.5 E max 3.1 Levante 59 % 1024 hPa 4 cielo sereno +17.7° perc. +17.2° Assenti 3.3 ENE max 3.6 Grecale 63 % 1024 hPa 7 cielo sereno +18.1° perc. +17.5° Assenti 4.6 ENE max 4.7 Grecale 60 % 1024 hPa 10 cielo sereno +20.5° perc. +19.9° Assenti 1.9 ONO max 3.8 Maestrale 50 % 1025 hPa 13 poche nuvole +21.4° perc. +20.9° Assenti 8.7 O max 7.3 Ponente 48 % 1023 hPa 16 poche nuvole +20° perc. +19.6° Assenti 8.2 O max 8.7 Ponente 59 % 1023 hPa 19 cielo coperto +19.5° perc. +19.2° Assenti 3.6 ONO max 3.5 Maestrale 63 % 1024 hPa 22 nubi sparse +18.7° perc. +18.3° Assenti 0.5 ESE max 2.3 Scirocco 65 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:51

