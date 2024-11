Meteo Castelvetrano, le previsioni per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Castelvetrano per Mercoledì 6 Novembre si presenteranno prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà limpido per gran parte della giornata. Le temperature si attesteranno su valori gradevoli, oscillando tra i 15,3°C della notte e i 20,4°C nel corso della mattina. La presenza di una leggera brezza proveniente da est contribuirà a mantenere un clima piacevole, mentre l’umidità si manterrà su livelli moderati.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si aggirerà attorno ai 15°C. La mattina inizierà con cieli sereni e una temperatura che salirà rapidamente fino a raggiungere i 20°C intorno alle 10:00. Durante questa fase della giornata, la copertura nuvolosa rimarrà bassa, con percentuali che non supereranno il 6%. La brezza leggera, con velocità attorno ai 8-14 km/h, garantirà un comfort termico ottimale.

Nel pomeriggio, ci sarà un aumento della copertura nuvolosa, con l’arrivo di poche nuvole che non influenzeranno significativamente le temperature, che si manterranno intorno ai 19°C. Tuttavia, a partire dalle 16:00, si prevede un cambiamento delle condizioni meteo con l’arrivo di piogge leggere. Le precipitazioni, sebbene deboli, porteranno a un incremento dell’umidità, che raggiungerà il 82%. Le temperature percepite scenderanno leggermente, attestandosi sui 17°C.

La sera continuerà con cieli parzialmente nuvolosi e temperature che si aggireranno intorno ai 16°C. Le probabilità di pioggia diminuiranno, ma si manterranno attorno al 20%. La brezza leggera persisterà, rendendo l’atmosfera ancora gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castelvetrano nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Giovedì e Venerdì si prevedono cieli sereni e temperature in aumento, con massime che potrebbero superare i 21°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, specialmente in vista di possibili perturbazioni nel fine settimana.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Castelvetrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.2° perc. +14.7° Assenti 8 E max 8.1 Levante 76 % 1023 hPa 5 cielo sereno +15.1° perc. +14.5° prob. 1 % 8.3 E max 8.8 Levante 72 % 1024 hPa 8 cielo sereno +18.4° perc. +17.9° prob. 6 % 9.8 SE max 12.6 Scirocco 63 % 1025 hPa 11 cielo sereno +20.3° perc. +20.1° prob. 9 % 14.7 SSE max 13.7 Scirocco 64 % 1025 hPa 14 poche nuvole +19.9° perc. +19.7° prob. 29 % 12.7 SSE max 12.6 Scirocco 67 % 1024 hPa 17 pioggia leggera +17.1° perc. +17° 0.16 mm 6.9 SE max 7.9 Scirocco 82 % 1025 hPa 20 poche nuvole +16.4° perc. +16.3° prob. 24 % 9.6 ESE max 10.7 Scirocco 83 % 1026 hPa 23 nubi sparse +15.8° perc. +15.6° prob. 20 % 11 ESE max 13.1 Scirocco 82 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 17:02

