Meteo Castelvetrano, le previsioni per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castelvetrano di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in condizioni di cielo coperto nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una massima che raggiungerà i 16°C intorno a mezzogiorno. La presenza di vento fresco, con raffiche che potranno toccare i 43,4 km/h, contribuirà a rendere l’atmosfera frizzante. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente durante tutto il giorno, garantendo così un’assenza di pioggia.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,5°C. La mattina si presenterà con cieli sereni e una leggera copertura nuvolosa, con temperature che varieranno tra i 11,4°C e i 15,3°C. Il vento soffierà da Nord con intensità che potrà raggiungere i 26 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che scenderanno fino a 13,2°C. Il vento continuerà a soffiare da Nord, mantenendo una brezza vivace. Non si registreranno precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 55%.

La sera porterà un parziale miglioramento, con il cielo che si presenterà con poche nuvole. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 11,3°C. Il vento si attenuerà, mantenendo comunque una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Castelvetrano mostrano un trend di stabilità, con temperature che rimarranno nella media stagionale. Domenica si prevede un ritorno a cieli sereni, mentre nei giorni successivi potrebbero verificarsi lievi variazioni, ma senza significative perturbazioni. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Castelvetrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.7° perc. +11.7° Assenti 22 NO max 38.1 Maestrale 65 % 1020 hPa 5 cielo sereno +11.7° perc. +10.8° Assenti 17.1 N max 30.8 Tramontana 71 % 1022 hPa 8 cielo sereno +13.8° perc. +12.7° Assenti 21.4 NNO max 33.8 Maestrale 58 % 1025 hPa 11 nubi sparse +15.7° perc. +14.6° Assenti 17.3 N max 22 Tramontana 49 % 1026 hPa 14 cielo coperto +15.6° perc. +14.5° Assenti 15.9 NNE max 19.2 Grecale 47 % 1027 hPa 17 cielo coperto +12.5° perc. +11.3° Assenti 12.5 NNE max 13.6 Grecale 56 % 1029 hPa 20 nubi sparse +11.7° perc. +10.5° Assenti 11.6 ENE max 12.7 Grecale 58 % 1031 hPa 23 poche nuvole +11.3° perc. +10.2° Assenti 12.7 ESE max 14.5 Scirocco 68 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 16:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.