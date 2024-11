Meteo Castelvetrano, le previsioni per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castelvetrano di Venerdì 8 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori miti. I dati raccolti evidenziano un inizio di giornata con piogge leggere che si intensificheranno nel corso della mattina, per poi attenuarsi nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà predominante, con un’alta percentuale di umidità che accompagnerà le precipitazioni.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno a +15,8°C. La velocità del vento sarà di circa 16,4 km/h proveniente da Sud Est, con raffiche che potranno raggiungere i 27,1 km/h. La probabilità di pioggia sarà alta, attestandosi attorno all’85%.

Nella mattina, le previsioni del tempo segnaleranno un incremento delle precipitazioni, con pioggia leggera che continuerà a cadere fino a metà giornata. La temperatura percepita varierà tra +15°C e +18,9°C, mentre la velocità del vento si manterrà intorno ai 21 km/h. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità che si aggirerà attorno all’85%. Le piogge saranno accompagnate da una probabilità di pioggia che si attesterà tra il 49% e il 99%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere instabili, con piogge che passeranno da leggere a moderate. La temperatura massima raggiungerà circa +19°C, mentre le raffiche di vento si manterranno attorno ai 24 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con una probabilità di pioggia che si attesterà tra il 76% e il 99%. Le precipitazioni potrebbero accumularsi fino a 1,7 mm.

La sera porterà un parziale miglioramento, con un graduale diradamento delle nubi. Tuttavia, le temperature scenderanno a circa +16°C, e il vento si farà più leggero, con velocità che scenderanno sotto i 12 km/h. La probabilità di pioggia diminuirà, ma rimarrà presente, con valori attorno al 15%.

In conclusione, le previsioni meteo per Castelvetrano di Venerdì 8 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da piogge e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un possibile ritorno del sole e un abbassamento dell’umidità, rendendo il clima più gradevole. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.5° perc. +15.2° prob. 37 % 15.4 ESE max 24.5 Scirocco 84 % 1025 hPa 5 pioggia leggera +15.3° perc. +15.1° 0.52 mm 14.1 SE max 21.9 Scirocco 84 % 1025 hPa 8 cielo coperto +17.6° perc. +17.3° prob. 49 % 16.7 ESE max 27.8 Scirocco 73 % 1025 hPa 11 pioggia leggera +18.2° perc. +18° 0.9 mm 22 SE max 30.5 Scirocco 73 % 1025 hPa 14 pioggia moderata +18.4° perc. +18.2° 1.7 mm 16.6 SSE max 21.3 Scirocco 76 % 1024 hPa 17 pioggia leggera +17.1° perc. +16.9° 0.1 mm 15.1 SE max 22.9 Scirocco 79 % 1024 hPa 20 nubi sparse +16.6° perc. +16.4° prob. 20 % 10.8 ESE max 12.9 Scirocco 79 % 1025 hPa 23 nubi sparse +15.9° perc. +15.7° prob. 18 % 11.1 ESE max 13.4 Scirocco 81 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 17:01

