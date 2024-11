Meteo Castiglione delle Stiviere, le previsioni per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castiglione delle Stiviere di Domenica 3 Novembre indicano una giornata caratterizzata da temperature miti e una prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre nel corso della mattina e del pomeriggio il sole dominerà il cielo, con un incremento delle temperature. La sera si presenterà con cieli sereni, favorendo una piacevole conclusione della giornata.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, il meteo si presenterà con nubi sparse e temperature che varieranno da +13,6°C a +12,4°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 80%, con una leggera brezza proveniente da direzioni variabili. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra l’81% e l’83%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno a 1026 hPa.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, con temperature che saliranno fino a +17,2°C. La copertura nuvolosa diminuirà, raggiungendo il 19% intorno a mezzogiorno. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 1,5 km/h e 2,4 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 68%.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il meteo prevede un ulteriore aumento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 16,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori tra il 27% e il 29%. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo velocità di 5,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 75%.

La sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a +12,6°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 7%, e i venti si manterranno leggeri, con velocità tra 1,4 km/h e 3,9 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 87%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Castiglione delle Stiviere indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature gradevoli e cieli prevalentemente sereni. Si prevede un graduale abbassamento delle temperature nei giorni successivi, ma senza significative variazioni meteorologiche. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere di passeggiate e momenti di relax.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.4° perc. +12.9° Assenti 3.7 ENE max 4.3 Grecale 82 % 1026 hPa 4 nubi sparse +12.6° perc. +12° Assenti 1.3 NNE max 3.3 Grecale 83 % 1026 hPa 7 nubi sparse +12.9° perc. +12.4° Assenti 2.3 NNE max 3.8 Grecale 82 % 1027 hPa 10 poche nuvole +16.1° perc. +15.6° Assenti 1 SSE max 2.7 Scirocco 71 % 1027 hPa 13 nubi sparse +17.3° perc. +16.9° Assenti 3.7 ESE max 3.4 Scirocco 67 % 1025 hPa 16 poche nuvole +14.7° perc. +14.3° Assenti 5.6 E max 6.9 Levante 79 % 1026 hPa 19 cielo sereno +13.6° perc. +13.2° Assenti 3.3 NE max 4 Grecale 83 % 1026 hPa 22 cielo sereno +12.8° perc. +12.4° Assenti 1.8 N max 3.4 Tramontana 86 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 16:58

